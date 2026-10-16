El abogado Nasser Uzair, defensor de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Sánchez, tres de los apuntados en la causa por el Acueducto Gran Tulum, anunció que presentará una denuncia ante la Oficina Anticorrupción de la Nación. Según explicó, buscará que se investigue la actuación del Ministerio Público Fiscal de San Juan, a la que cuestiona por considerar que existe una selección arbitraria de las personas investigadas.

“Esta es una causa política y con un solo fin de desacreditar políticamente a los adversarios políticos”, afirmó el letrado. Luego precisó cuál será el eje de su presentación: “Nosotros lo que vamos a denunciar es que entendemos que acá hay una persecución política. Eso es lo que vamos a denunciar”.

En el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, Uzair cuestionó el accionar de los fiscales y sostuvo que la investigación no estaría respetando el principio de objetividad que establece la normativa procesal. “Acá hay una investigación selectiva”, insistió, al plantear que deberían analizarse las responsabilidades de todas las personas que intervinieron en las distintas etapas de la obra.

“A mi entender, hay un incumplimiento de funciones”, sostuvo respecto de los fiscales. Además, reclamó que se realicen pericias técnicas para determinar el estado de la obra y establecer si existieron irregularidades. “¿En un año no han podido hacer una pericia?”, cuestionó, y pidió que los resultados se den a conocer públicamente.

En ese contexto, el defensor llegó a afirmar que “en San Juan hoy no hay justicia”, una apreciación con la que buscó expresar su preocupación por las garantías del proceso. También sostuvo que la situación genera inseguridad jurídica y advirtió sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, tiene la intervención de la política en el ámbito judicial.

La denuncia ante la Oficina Anticorrupción se sumará a otra presentación que Uzair ya realizó ante la Justicia federal en Comodoro Py, donde planteó que el expediente debería tramitar en ese fuero. Su argumento se basa en el origen de parte de los fondos utilizados para financiar el Acueducto Gran Tulum y en la posibilidad de que exista una afectación de recursos nacionales.

Por ahora, los cuestionamientos sobre la presunta persecución política y la falta de objetividad corresponden a la postura del abogado defensor. La presentación anunciada buscará que esos planteos sean examinados por el organismo nacional.

Textuales

Nasser Uzair / Abogado de Ruiz, Sirerol y Sánchez