La tasa de desocupación en el Gran San Juan se ubicó en el 3,2% durante el segundo trimestre de 2026 y se mantuvo prácticamente estable en la comparación interanual. En el mismo período de 2025 había sido del 3%, por lo que la diferencia fue de apenas 0,2 puntos porcentuales, según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundidos por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). A nivel país fue del 7,9% y por ende, la provincia quedó por debajo de la media nacional.

Sin embargo, en ese mismo año creció con fuerza la participación en el mercado laboral. La tasa de actividad pasó del 44,4% al 48,5% y la de empleo subió del 43,1% al 46,9%. En cantidades estimadas, los ocupados aumentaron de 241.000 a 264.000, unas 23.000 personas más que un año atrás.

A la vez, aumentó otro indicador que refleja presión sobre el mercado de trabajo: las personas que ya estaban ocupadas pero buscaban activamente otro empleo pasaron de unas 47.000 en el segundo trimestre de 2025 a aproximadamente 62.000 en igual período de 2026. Sobre los 264.000 ocupados estimados actualmente, representan cerca de uno de cada cuatro trabajadores.

El 3,2% de desocupación ubicó además al Gran San Juan por debajo de la media nacional. Para el conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec, la tasa fue del 7,9%, más del doble que el registro local. En la región Cuyo alcanzó el 5,9%.

Los datos corresponden específicamente al aglomerado Gran San Juan relevado por la EPH y no a la totalidad de la provincia.

Más personas ingresaron al mercado laboral

La evolución interanual mostró que la población económicamente activa creció de manera considerable. En el segundo trimestre de 2025 estaba integrada por unas 248.000 personas, mientras que un año después llegó a aproximadamente 273.000, una diferencia de 25.000 personas.

Dentro de ese universo, los ocupados pasaron de 241.000 a 264.000. Los desocupados, en tanto, fueron estimados en alrededor de 8.000 personas durante el segundo trimestre del año pasado y en unas 9.000 durante el mismo período de 2026.

El movimiento se reflejó también en las tasas. La actividad creció 4,1 puntos porcentuales interanuales, del 44,4% al 48,5%, mientras que el empleo aumentó 3,8 puntos, del 43,1% al 46,9%.

Casi uno de cada cuatro ocupados busca otro trabajo

El crecimiento de los ocupados demandantes de empleo fue otro de los cambios destacados. En el segundo trimestre de 2025, el Indec estimó unas 47.000 personas ocupadas que buscaban activamente otro trabajo. Un año después eran aproximadamente 62.000, unas 15.000 más.

En las tasas publicadas por el organismo, los ocupados demandantes de empleo pasaron del 18,9% de la población económicamente activa al 22,8% en un año. En relación con la cantidad total de ocupados, las cifras implican que cerca de uno de cada cuatro trabajadores del Gran San Juan mantenía activa la búsqueda de otra oportunidad laboral.

En paralelo, la subocupación descendió del 14,5% al 12,2%. En cantidades estimadas, pasó de unas 36.000 personas durante el segundo trimestre de 2025 a aproximadamente 33.000 este año.

San Juan quedó debajo de la media nacional

La tasa de desocupación del Gran San Juan, del 3,2%, quedó 4,7 puntos porcentuales por debajo del 7,9% registrado para los 31 aglomerados urbanos del país.

Dentro de Cuyo también hubo diferencias. Gran Mendoza registró una desocupación del 8,1%, Gran San Juan del 3,2% y Gran San Luis del 2,6%.