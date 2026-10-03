Los hogares argentinos acumulan una deuda total de $73,8 billones, según un informe de la consultora Focus Market. Del total, $66,48 billones corresponden a obligaciones dentro del sistema bancario y otros $7,36 billones a deudas no bancarias.

El nivel de endeudamiento familiar se da en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la presión de los gastos cotidianos. Al mismo tiempo, aumentaron los atrasos en los pagos y la utilización de mecanismos informales para obtener financiamiento.

La deuda bancaria concentra el mayor monto

De acuerdo con el informe, cerca de 4,97 millones de hogares, equivalentes al 48,68% del total nacional, mantienen obligaciones con entidades financieras.

La deuda promedio por hogar endeudado con bancos alcanzó los $13.380.294. El monto duplica los $5.702.809 registrados a comienzos de 2026 y equivale a 6,88 salarios promedio del sector privado registrado.

La evolución también muestra un fuerte incremento frente a años anteriores. En 2023, la deuda promedio era de $377.664 y representaba 1,43 salarios.

La capacidad de pago también sufrió un deterioro. El índice de irregularidad de las financiaciones familiares pasó del 2,7% en enero de 2025 al 12,9% en julio de 2026.

Creció la morosidad en préstamos y tarjetas

Los préstamos personales registraron una morosidad del 16,7%, mientras que las tarjetas de crédito alcanzaron un 12,8% de atrasos.

Otro de los datos destacados aparece en la categoría denominada "otros préstamos", cuya irregularidad pasó del 10,7% al 39,8%. El indicador refleja un fuerte deterioro dentro de ese segmento de financiamiento.

Frente a las dificultades para afrontar los gastos, también se consolidaron alternativas fuera del sistema bancario. El 56% de los hogares, unos 5,71 millones de familias, mantiene algún tipo de deuda no bancaria.

El financiamiento informal gana espacio

Dentro de ese universo, el 46,4% corresponde a préstamos personales fuera de los bancos. Los préstamos de familiares o amigos representan el 18,6%, mientras que el no pago de impuestos y servicios alcanza el 17,6%.

El informe también señala el crecimiento del crédito otorgado por plataformas fintech. Los usuarios con este tipo de préstamos pasaron de menos de 500.000 antes de la pandemia a más de 10 millones de personas.

De ese total, 3,8 millones no cuentan con cobertura bancaria tradicional. El crecimiento de estas plataformas amplió el acceso al crédito, aunque no evitó el aumento del endeudamiento familiar ni de los atrasos.