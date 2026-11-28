La dueña de un perro que saltó una medianera y se abalanzó sobre un niño de dos años en Rawson deberá pagar $80.000 como reparación integral. El caso ocurrió a principios de 2026 y se resolvió esta semana en la UFI Delitos Especiales de San Juan, mediante un acuerdo entre la defensa de la imputada y el fiscal Adolfo Díaz.

La mujer fue identificada como Verónica Susana Madrid, propietaria del animal. La madre del pequeño había denunciado el episodio luego de que el perro de una vecina ingresara a su propiedad tras saltar la medianera y atacara al nene.

Como consecuencia del hecho, el niño sufrió raspones, arañazos y moretones. Según el informe médico incorporado a la investigación, las lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Cómo se resolvió la causa en la Justicia

La reparación integral fue acordada entre el abogado defensor de la mujer, Rolando Berrido, y el fiscal Adolfo Díaz. La alternativa fue posible debido a que las lesiones sufridas por el menor no fueron graves y a las características del caso.

La madre del niño aceptó el pago de $80.000 como una solución alternativa al proceso penal. De esta manera, la causa por lesiones ocasionadas por la mordedura del animal pudo cerrarse mediante este mecanismo.

Qué pasará con la dueña del perro

El acuerdo fue homologado por el juez Sergio López Martí. Sin embargo, la situación judicial de la mujer todavía depende del cumplimiento de lo pactado.

Según lo establecido, si Madrid concreta el pago de los $80.000, podrá solicitar posteriormente el sobreseimiento de la causa.

El expediente se originó a partir de la denuncia realizada por la madre del pequeño y las actuaciones de la Fiscalía, que determinaron que las heridas no revestían gravedad y permitían avanzar con una salida alternativa al juicio.