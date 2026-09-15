La electrónica domina las ventas online y los alimentos logran un avance histórico

El comercio electrónico en la Argentina muestra transformaciones clave en los hábitos de consumo durante este 2026. Según los datos de la consultora NielsenIQ, a los que tuvo acceso DIARIO HUARPE, el sector de tecnología y computación continúa a la cabeza de la facturación en internet, aunque los productos de consumo masivo y alimentos —agrupados en la categoría *Grocery* (almacén, bebidas y productos de supermercado)— se consolidan como los de mayor crecimiento en participación de mercado.

La categoría de Computación y Electrónica concentra el 22,8% del valor total de las ventas digitales en el país, registrando una leve suba de 0,2 puntos porcentuales respecto a 2025. El podio del e-commerce argentino lo completan los artículos para el hogar y cocina (*Home & Kitchen*), con un 17,1%; los repuestos y accesorios automotores (*Automotive*), con un 10,9%; y las herramientas y artículos de ferretería o bricolaje (*DIY & Tools*), que alcanzan un 8,8%.

Crecen alimentos y consumo cotidiano

Pese al liderazgo de la tecnología, el verdadero motor de cambio en el comportamiento del usuario digital se observa en la categoría *Grocery*, término técnico utilizado internacionalmente para referirse a los productos de primera necesidad, alimentos y artículos de almacén. Este rubro alcanzó una cuota del 4,3% sobre el total del comercio electrónico y fue el que más participación ganó en comparación con el año anterior, incrementando su cuota en 0,6 puntos porcentuales.

Este repunte evidencia una adopción cada vez más extendida de los canales digitales para resolver las compras cotidianas del hogar, un terreno que antes quedaba casi exclusivamente reservado a la presencialidad. En este mismo segmento de consumo recurrente, el sector automotor avanzó 0,4 puntos, mientras que salud y cuidado personal junto a ferretería sumaron 0,2 puntos cada uno.

Desde la consultora destacaron que poder medir con granularidad el ecosistema digital permite a marcas y comercios comprender qué variables impulsan el mercado, qué artículos destacan y de qué manera evolucionan los distintos perfiles de compradores en un escenario cada vez más diverso.

Después del trabajo es mejor

El análisis de las aplicaciones y plataformas de última milla —los servicios de entrega rápida a domicilio— arroja comportamientos marcados en cuanto a horarios y perfil generacional. Aproximadamente el 44% de las transacciones en estas aplicaciones se concreta pasadas las 18 horas, lo que coincide con el cierre de la jornada laboral y la planificación del consumo nocturno.

Asimismo, cerca del 43% de los compradores en estas herramientas son jóvenes nacidos después de 1995 (integrantes de la Generación Z y *millennials* jóvenes). Los usuarios de estas plataformas registran un gasto promedio anual de $108.700 y muestran una lealtad hacia la aplicación elegida superior al 80% en la distribución de su presupuesto (*Share of Wallet*).

El estudio se nutre de un panel de 40.000 residentes en la Argentina y permite monitorear variables transaccionales como medios de pago, costos de envío, cupones de descuento y fechas de alta demanda como el CyberMonday o el Black Friday. Con este nivel de precisión, el monitoreo del e-commerce expone una clara migración de la demanda hacia plataformas digitales, no solo para compras de bienes durables, sino para la provisión diaria de las familias.