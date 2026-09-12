La construcción de la Escuela Francisco Narciso Laprida Gascón, ubicada en el departamento Jáchal, alcanzó un 86% de avance, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de San Juan.

El proyecto busca dotar a la comunidad educativa de un edificio moderno y adecuado para el desarrollo de las actividades escolares. Con el porcentaje de ejecución alcanzado, la obra se encuentra en la etapa final de los trabajos.

Qué contempla el nuevo edificio

La obra incluye la construcción de espacios destinados al funcionamiento de la institución educativa, con sectores pensados para las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la escuela.

El proyecto contempla aulas, espacios administrativos, áreas de servicios y sectores comunes, además de instalaciones destinadas a garantizar mejores condiciones para alumnos, docentes y personal de la institución.

La infraestructura fue diseñada teniendo en cuenta las necesidades de una escuela de nivel inicial y primario, con ambientes adecuados para las distintas edades y actividades.

El avance de los trabajos

Con un 86% de ejecución, los trabajos avanzan hacia la finalización de la obra. En esta etapa se concentran las tareas necesarias para completar las instalaciones y dejar el edificio en condiciones para su puesta en funcionamiento.

La obra forma parte de las intervenciones de infraestructura educativa que se ejecutan en distintos departamentos de San Juan, con el objetivo de mejorar y ampliar los espacios destinados a la comunidad educativa.

El avance registrado en Jáchal marca que la Escuela Gascón está cada vez más cerca de contar con su edificio terminado, mientras continúan los trabajos finales en el establecimiento.