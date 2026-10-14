Estudiantes y docentes de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), participarán en la edición 2026 del Desafío ECO YPF, una competencia nacional que promueve la educación técnica a través del diseño y la construcción de automóviles eléctricos.

El proyecto cuenta con el acompañamiento del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que busca impulsar la formación de jóvenes en tecnologías limpias y movilidad sostenible, áreas que adquieren cada vez mayor relevancia para el desarrollo energético de San Juan.

La iniciativa es desarrollada por alumnos y docentes del Departamento Automotores de la institución y propone trasladar los conocimientos del aula a una experiencia práctica vinculada con la electromovilidad.

Cómo funciona el Desafío ECO YPF

La competencia, organizada por la Fundación YPF, convoca a estudiantes de escuelas secundarias a diseñar y construir sus propios vehículos eléctricos de emisión cero mediante el uso de kits homologados.

La propuesta busca fomentar la educación técnica, el compromiso ambiental y el trabajo colaborativo entre los jóvenes. Durante el proceso, los participantes deben aplicar conocimientos vinculados con el funcionamiento de los vehículos y el aprovechamiento eficiente de la energía.

En el caso de la Escuela Industrial, el proyecto incluye contenidos sobre almacenamiento energético, motores eléctricos y eficiencia energética, herramientas fundamentales para comprender el funcionamiento de los sistemas de movilidad eléctrica.

El aporte a la formación técnica en San Juan

Desde el EPRE señalaron que el acompañamiento apunta a fortalecer los conocimientos técnicos y contribuir a la formación de recursos humanos especializados en tecnologías limpias.

La electromovilidad representa un campo de desarrollo vinculado con los cambios en los sistemas de transporte y las nuevas demandas energéticas. Por ese motivo, la preparación de estudiantes en estas áreas también se relaciona con los desafíos futuros de planificación y funcionamiento de las redes eléctricas provinciales.

De esta manera, la participación en el Desafío ECO YPF 2026 permitirá a los alumnos de la Escuela Industrial sumar experiencia práctica y aplicar herramientas técnicas en un proyecto que vincula educación, innovación y sustentabilidad.