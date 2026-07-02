Mientras la mayoría de los espacios políticos todavía no habla de candidaturas para 2027, La Libertad Avanza en San Juan ya comenzó la preparación de quienes podrían representar al partido dentro de dos años. Todas las semanas, dirigentes de distintos departamentos participan de una escuela de formación política donde estudian a los principales autores del liberalismo que inspiran al presidente Javier Milei, analizan la gestión de los municipios y recorren los barrios para construir propuestas de gobierno.

La revelación la hizo la dirigente libertaria de Capital, Lucía González, quien explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que el objetivo del espacio no es llegar a la próxima elección con candidatos improvisados, sino con equipos que conozcan en profundidad la realidad de cada departamento.

"Tenemos una escuela de educación política y nos reunimos semanalmente para poder bajar esta teoría de todos los autores liberales que sigue el Presidente a los departamentos”.

Según explicó, las clases no se limitan a la teoría económica o filosófica. Los equipos trabajan sobre los presupuestos municipales, analizan el funcionamiento de las distintas áreas del Estado y buscan trasladar las ideas liberales a la gestión cotidiana.

"Rothbard, Friedman y todos los autores que lee el Presidente nosotros también los abordamos y hacemos la bajada al municipio. Hacemos la interpretación numérica de los presupuestos. Entonces vamos haciendo este estudio y vemos qué es lo que habría que mejorar y cómo lo podríamos optimizar."

El trabajo también tiene una fuerte impronta territorial. González sostuvo que la formación incluye recorridas permanentes por la ciudad para contrastar los datos con la realidad de los vecinos.

"No podemos cerrarnos solamente a lo teórico; tenemos como este perfil académico la mayoría, sino también bajarlo al día a día."

Para eso, explicó, el método elegido dista de las herramientas tradicionales de campaña. "Nosotros no creemos en los focus group. Caminamos los distintos sectores de Capital."

Incluso definió cuál es el verdadero ejercicio práctico de esa formación. "El trabajo práctico es hablar con el vecino, escuchar al vecino."

La dirigente también contó que, además de los encuentros semanales por departamento, existe una instancia mensual donde confluyen referentes de toda la provincia para intercambiar diagnósticos y unificar criterios de trabajo. "Después tenemos una puesta en común de los 19 departamentos una vez al mes."

Para González, esa preparación busca que cualquier dirigente que finalmente sea elegido como candidato llegue con un programa de gobierno previamente elaborado.

"Todo el equipo de La Libertad Avanza, especialmente lo que es Capital, estamos preparados para jugar en 2027. Tenemos un equipo técnico y de territorio muy interesante porque hay gente preparada, gente de estudio y gente de territorio real, no solamente de celular. Como nosotros bregamos por ideas, estamos preparados como equipo porque no vamos a improvisar."

Más motosierra en Capital

González aseguró que la formación política que realiza La Libertad Avanza ya se refleja en las propuestas que elaboran para una eventual gestión en Capital. Tras analizar los presupuestos y la estructura municipal, sostuvo que el distrito necesita "una gran motosierra" porque "el gasto público está desbordado" y cuestionó que haya 1.800 empleados municipales.

También puso la lupa sobre el presupuesto 2026, cercano a los 60.000 millones de pesos, y se preguntó por qué no se redujo el gasto pese a la baja de la inflación. Además, criticó el pase de 44 trabajadores a planta permanente y propuso recortar un 50% la planta política.

La dirigente también planteó que Capital debe depender menos de la coparticipación y generar recursos propios a través del turismo cultural y académico. "Los números hablan. Sí se puede recortar más. Hay que mejorar los servicios con menos asesores, menos secretarios y trabajando un poco más", concluyó.

Textuales

Lucía Gonzalez / Dirigente de LLA San Juan