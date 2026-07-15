Mientras el Gobierno provincial todavía no definió cuándo se realizará la próxima Fiesta Nacional del Sol (FNS), desde la Subsecretaría de Turismo ya dejaron en claro cuál será uno de los ejes que buscarán sostener: aprovechar un fin de semana largo para potenciar el turismo receptivo. El subsecretario Juan Castañares aseguró que la experiencia de la última edición fue positiva y consideró que esa planificación debe formar parte de la estrategia de la fiesta.

"La Fiesta del Sol tiene un desafío que es que sea definitivamente turística. La última edición de la Fiesta del Sol fue un acierto hacerla el fin de semana largo, generamos una ocupación interesante. El desafío es que la Fiesta Nacional del Sol sea una fiesta turística también", sostuvo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Consultado sobre qué hace falta para alcanzar ese objetivo, respondió: “Tenemos que ser estratégicos en ese sentido. Que la fiesta haya sido el fin de semana largo del año pasado ha sido una estrategia bastante acertada”.

Sin embargo, aclaró que todavía no existe una definición oficial sobre la edición que viene. "Por el momento no está definido. Estamos con el chip puesto en vacaciones de invierno; cuando así lo decida el ministro nos pondremos a trabajar en la Fiesta Nacional del Sol", afirmó al ser consultado sobre la fecha y el formato del evento.

Vacaciones con un 70,2% de ocupación

Las declaraciones se dieron en el marco del balance del primer fin de semana de las vacaciones de invierno. Según explicó, San Juan alcanzó “un 70,2% de ocupación hotelera”, impulsada por la combinación del receso invernal en varias provincias y la realización del partido de Los Pumas.

"San Juan en su totalidad ha logrado alcanzar un 70,2% de ocupación y eso habla no solamente del evento deportivo que ha tenido lugar el fin de semana con el partido de Los Pumas, sino también de otras acciones de promoción que van permitiendo posicionar el destino", explicó.

Castañares indicó que el movimiento turístico dejó alrededor de $3.000 millones en la economía provincial y explicó que la cifra surge del trabajo diario del Observatorio Turístico.

"Se trabaja primero con datos de reservas y después con datos de ocupación. Además, durante vacaciones de invierno se realiza una encuesta al turista donde se releva el gasto promedio, que esta semana fue de aproximadamente 126 mil pesos por persona por día", explicó.

Ese gasto contempla alojamiento, gastronomía y actividades recreativas, permitiendo estimar el impacto económico total del movimiento turístico.

Lo que se viene

Castañares contó que “el Gran San Juan tiene el desafío de romper la estacionalidad y ahí es donde se crea el Buró de Eventos y Convenciones" y por eso aseguró que los eventos son una herramienta para sostener la ocupación hotelera.

El Subsecretario de Turismo aclaró que “desde mayo hasta el día de la fecha el Gran San Juan se ha ido sosteniendo en ocupación producto de los eventos que se han generado en la provincia".

Entre las actividades confirmadas para los próximos meses mencionó el Ironman, el Congreso Nacional de Terapistas y el Congreso de Ingenieros Industriales, encuentros que llegarán a la provincia mediante el trabajo del Buró de Eventos y Convenciones.

"Hay que seguir generando y muchas veces acompañar al privado que trae la iniciativa de tal evento porque sin lugar a dudas genera un impacto importante en la provincia", afirmó.

Textuales

Juan Castañares / Subsecretario de Turismo