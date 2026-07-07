La extracción de sal creció 128,9% en mayo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, consolidándose como el rubro de mayor crecimiento dentro del Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero), según el informe difundido este martes por el INDEC.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la extracción de sal presenta un crecimiento de 98,4% respecto a igual período de 2025, según el organismo estadístico.

Dentro del rubro, la salmuera o solución saturada de sal fue el producto que más traccionó el crecimiento, con un incremento del 134,6% interanual, mientras que la sal refinada, yodada, fluorada o de mesa cayó 22,7% y el cloruro de sodio puro retrocedió 13,8%.

El incremento en la extracción de sal se da en un contexto de mayor demanda para usos industriales. La sal es un insumo básico para múltiples industrias, incluyendo la alimentaria, química y petrolera, lo que explica el fuerte crecimiento del rubro en los últimos meses.

La extracción de sal en Argentina se concentra en varias provincias con salares y cuencas evaporíticas. La Pampa es la principal provincia productora de sal del país, abasteciendo más del 40% de la demanda nacional . Allí se encuentra la salina "La Colorada Grande", una de las más importantes del país por su volumen de producción , y la localidad de General San Martín es reconocida oficialmente como Capital Nacional de la Sal.

San Luis, con la salina El Bebedero, se convirtió en la última década en la principal provincia productora de sal del país, con más del 40% del total extraído . Otras provincias con producción de sal son Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires .