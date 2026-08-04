A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la familia del niño difundió un fuerte comunicado en el que denunció presuntas maniobras para obstaculizar la investigación y reclamó que la búsqueda de la verdad continúe sin interferencias. El documento fue firmado por sus padres, María Noguera y José Peña, junto a sus hijos Mariano y José, y se conoció en medio del juicio oral que se desarrolla en Corrientes.

Bajo el título "Los secuestradores y los obstaculizadores", los familiares sostuvieron que Loan "sigue secuestrado" y advirtieron que existen intentos para desacreditar el trabajo de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien estuvo al frente de la investigación y elevó la causa a juicio.

En el texto, la familia recordó que desde el 13 de junio de 2024 atraviesa "el mayor dolor que puede vivir un ser humano: la desaparición de un hijo". También aseguró que, desde entonces, solo reclamó que el Estado investigue "hasta las últimas consecuencias" qué ocurrió con el niño.

Cuestionamientos por las denuncias contra la jueza

Uno de los principales ejes del comunicado apunta a las denuncias presentadas ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza Pozzer Penzo. Según la familia, esas presentaciones buscan desacreditar a la magistrada y afectar el avance de la investigación.

"De inmediato y casualmente comenzaron a activarse y tomar impulso las denuncias en su contra", señalaron los Peña-Noguera, quienes interpretaron esa situación como parte de una estrategia para entorpecer la causa.

La jueza deberá presentarse el próximo 26 de agosto ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, rechazó las acusaciones y aseguró que responden a un reclamo gremial por presuntos malos tratos al personal judicial, una situación que, según afirmó, ya fue refutada con pruebas objetivas.

"La verdad no puede detenerse"

En el tramo final del comunicado, la familia insistió en que ninguna línea de investigación debe cerrarse mientras no se conozca qué ocurrió con Loan. Además, pidió que la Justicia continúe trabajando sin presiones y reiteró que el objetivo sigue siendo encontrar al niño.

El juicio oral por la desaparición de Loan reúne a 17 acusados y analiza, en paralelo, la hipótesis principal sobre la presunta sustracción del menor y una causa vinculada al supuesto encubrimiento y desvío de la investigación.