La familia de Lucía Rubiño tras la condena: "Y recuerden, sus vidas valen dos años"

La Justicia de San Juan determinó la finalización del proceso penal por el fallecimiento de Lucía Rubiño, la menor atropellada en octubre de 2023 en el barrio Profesional de Rivadavia. El dictamen emitido por el juez de Menores Jorge Toro causó un fuerte rechazo en el entorno de la víctima, debido a que el conductor acusado no irá a la cárcel.

El magistrado le impuso al imputado, individualizado con las iniciales N.M., una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional junto a cuatro años de inhabilitación para estar al frente de un volante. La resolución judicial se notificó cerca de las 18:30 horas en el exterior del edificio de Flagrancia, sitio donde se llevó a cabo el debate de manera privada. Al constatar que el responsable no quedará detenido, los allegados manifestaron su impotencia con gritos y muestras de dolor en la vía pública.

Por medio de las plataformas digitales, los allegados de la joven manifestaron su malestar publicando un texto que expresa "Condena mediocre, justicia injusta, Y RECUERDEN SUS VIDAS VALEN DOS AÑOS".

En concordancia con ese mensaje, Jorge Rubiño, progenitor de la adolescente, se expresó ante los micrófonos de Canal 8 y criticó de forma directa la decisión judicial manifestando "Una vergüenza, la verdad es increíble. No hay palabras, son unos caraduras. Pensé que iba a haber una pena más dura, como ocurre en otros casos. No hay paz con esto, no se puede confiar en nadie".

El hecho que conmocionó a San Juan

El hecho vial aconteció en octubre de 2023 en momentos en que Lucía Rubiño estaba posicionada en la vereda de la vivienda de una amistad y resultó embestida por un Renault Sandero que manejaba N.M.. Con anterioridad al choque, los residentes del sector habían dado aviso a los efectivos policiales sobre rodados que desarrollaban aparentes competencias de velocidad en las inmediaciones.

Durante el proceso de instrucción, diferentes declaraciones afirmaron que una camioneta Toyota Hilux, manejada por Juan Pablo Echegaray, participaba de una maniobra de disputa vehicular con el automóvil del joven sancionado, lo que derivó en la pérdida del dominio del coche.

Pese a las insistencias de la parte querellante, el fiscal Iván Grassi requirió en su momento el sobreseimiento para Echegaray ante la ausencia de evidencias directas, resolución que luego ratificó el Tribunal de Impugnación. Con esta sentencia dictada hacia el automovilista principal, el expediente judicial concluye sus trámites formalmente.