La serie biográfica de Moria Casán quedó envuelta en su primera gran polémica a pocos días de su estreno. La familia de Luis Vadalá, expareja de la diva, anunció que iniciará acciones legales al considerar que la ficción ofrece una imagen falsa y ofensiva del empresario, fallecido en 2023.

El conflicto surgió por la manera en que la producción reconstruye la relación que mantuvieron Moria y Vadalá durante una década. La pareja se casó en 1990 en Miami y protagonizó una separación mediática marcada por acusaciones de infidelidades, problemas económicos y consumo de drogas.

Una de las escenas que más molestó a la familia muestra a Vadalá consumiendo drogas de manera excesiva. Según contó Ángel de Brito en LAM, los hijos del empresario preparan una presentación judicial que apuntaría contra la producción, la productora y la plataforma responsable de la serie.

La principal impulsora del reclamo es Ingrid Vadalá, hija mayor del empresario, quien aseguró que la representación de su padre está lejos de la persona que ella conoció. “Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso”, sostuvo. Además, calificó algunas de las situaciones mostradas como “absurdas” y “vulgares”.

Ingrid también cuestionó que la ficción utilizara los orígenes y el trabajo de su padre para construir el personaje. Según explicó, Vadalá nunca escondió que era un hombre de barrio ni que trabajaba en su taller, pero consideró que esos aspectos fueron utilizados para menospreciarlo.

La hija del empresario afirmó que conoció de cerca la relación con Moria porque tenía alrededor de 12 años cuando comenzó el vínculo y 21 cuando terminó. Por eso, sostuvo que varios acontecimientos presentados en la serie no coinciden con lo que ella vivió, tanto en el comienzo de la pareja como en su separación.

Durante el debate televisivo también recordaron que el propio Vadalá había hablado públicamente sobre el consumo de drogas durante su relación con Moria. Sin embargo, el planteo de la familia pasa también por la forma en que esos episodios fueron reconstruidos en la ficción y por el hecho de que el empresario ya no está con vida para responder sobre esa versión.

De esta manera, el reciente estreno de la biopic de Moria Casán suma una controversia que podría trasladarse a los tribunales mientras continúa generando repercusiones por la forma en que reconstruye algunos de los episodios más íntimos de la vida de la artista.