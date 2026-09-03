El Alpine de Pierre Gasly fue sometido a una exhaustiva inspección técnica por parte de la Federación Internacional del Automóvil. El monoplaza del piloto francés fue seleccionado para un control posterior al Gran Premio de Países Bajos.

La revisión se conoció en la previa del Gran Premio de Italia, una fecha que vuelve a tener a Alpine entre los equipos observados por las novedades técnicas y el rendimiento de sus autos.

El vehículo inspeccionado fue el A526 número 10 de Gasly, compañero de Franco Colapinto. El francés había finalizado dentro de los diez primeros en Zandvoort, condición que permitió que su auto fuera seleccionado para el procedimiento de control.

La FIA confirmó el cumplimiento

La inspección incluyó una revisión detallada de componentes electrónicos y sistemas vinculados al software del monoplaza. Los técnicos analizaron dispositivos reprogramables, configuraciones y distintos registros de funcionamiento.

La FIA también verificó la correspondencia entre las versiones de software instaladas en el auto y las registradas ante el organismo regulador.

Luego de completar los controles, la entidad confirmó que todos los elementos inspeccionados cumplían con el Reglamento Técnico de Fórmula 1 vigente para la temporada 2026.

La revisión no dejó observaciones ni irregularidades sobre el Alpine de Gasly. De esta manera, el equipo francés superó sin inconvenientes uno de los controles aleatorios que realiza la FIA sobre los autos que participan del campeonato.

La noticia se produjo mientras Alpine se prepara para el desafío de Monza, donde Colapinto también buscará aprovechar las mejoras y novedades técnicas previstas para su monoplaza.