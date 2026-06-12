La Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio marcha atrás con una de las decisiones más polémicas del último Gran Premio de Mónaco y devolvió a Pierre Gasly el tercer puesto que había conseguido en pista. La resolución fue celebrada por Alpine, escudería en la que también se desempeña el argentino Franco Colapinto, y llegó apenas horas antes del inicio de la actividad del Gran Premio de Barcelona.

La noticia representa un importante alivio para el equipo francés, que había perdido un resultado de enorme valor tras la aplicación de dos penalizaciones de cinco segundos contra Gasly una vez finalizada la competencia en las calles del Principado.

El piloto francés había cruzado la línea de meta en la tercera posición, pero los comisarios deportivos entendieron que había excedido el límite de velocidad permitido en el pitlane durante dos oportunidades. Como consecuencia, recibió diez segundos de castigo acumulados que lo hicieron caer en la clasificación final.

Sin embargo, Alpine nunca estuvo de acuerdo con la decisión y activó inmediatamente el denominado Derecho de Revisión, mecanismo reglamentario que permite reabrir un caso cuando aparecen nuevas pruebas o elementos relevantes que no fueron considerados inicialmente.

A través de un comunicado oficial, Alpine expresó su satisfacción por el fallo: “Damos la bienvenida a la decisión tomada por la FIA de considerar admisible nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han revocado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al auto N°10, lo que restablece el tercer puesto final del equipo”.

La clave del caso estuvo en una admisión realizada por Formula One Management (FOM), organismo encargado del sistema oficial de cronometraje de la Fórmula 1. Durante el análisis de las pruebas se detectó un error en la medición de la distancia utilizada para calcular la velocidad de los autos en el ingreso a boxes.

Según se informó, el bucle de medición del pitlane tenía una diferencia de 77 centímetros respecto de la distancia prevista. Aunque la cifra parece mínima, resultó suficiente para alterar los cálculos y provocar que las velocidades medias registradas aparecieran por encima de las reales.

La falla afectó a seis pilotos durante la carrera, todos sancionados por una infracción que finalmente no existió. A pesar de ello, solo Alpine logró revertir la situación porque fue la única escudería que presentó formalmente el reclamo ante la FIA dentro de los plazos reglamentarios establecidos.

La decisión modificó nuevamente el clasificador final del Gran Premio de Mónaco. Con la restitución del tercer lugar para Gasly, el francés regresó al podio y sumó puntos importantes para el campeonato.

El gran perjudicado fue Isack Hadjar, piloto de Red Bull, quien había heredado la tercera posición tras las sanciones. Con el fallo definitivo de la FIA descendió al cuarto puesto y perdió su primer podio en la máxima categoría.

Para Alpine, el resultado representa mucho más que una corrección estadística. Además de recuperar una importante cantidad de puntos, el equipo llega fortalecido al Gran Premio de Barcelona, donde buscará seguir creciendo en la temporada y consolidar su rendimiento en una de las campañas más competitivas de los últimos años.

La resolución también volvió a poner bajo la lupa los sistemas de control y medición de la Fórmula 1, una categoría donde diferencias de centímetros pueden modificar resultados y cambiar la historia de una carrera.