La FIA sancionó a Franco Colapinto con 10 segundos de penalización por el accidente que protagonizó durante el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con los dos Alpine y el McLaren de Lando Norris fuera de carrera. Como el argentino abandonó la competencia, no pudo cumplir el castigo durante la prueba y la penalización deberá trasladarse a la próxima carrera.

El incidente ocurrió en la vuelta 36, después del relanzamiento de la carrera tras el ingreso del Safety Car. Colapinto llegó pasado a la primera curva, perdió el control de su Alpine y terminó impactando contra su compañero Pierre Gasly.

El golpe hizo que Gasly perdiera el control y posteriormente chocara contra el McLaren de Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de competencia y Alpine perdió la posibilidad de sumar con sus dos autos.

Qué resolvió la FIA

Los comisarios analizaron el incidente y determinaron que Colapinto era responsable de la maniobra. Por ese motivo, le aplicaron una penalización de 10 segundos.

El problema para el argentino es que no pudo cumplirla durante la carrera porque su Alpine también quedó fuera de competencia. Según el criterio informado tras la resolución, el castigo será trasladado a la próxima competencia, aunque todavía debe conocerse oficialmente cómo se aplicará en la práctica.

Una de las posibilidades mencionadas es que la penalización se traduzca en una pérdida de posiciones en la grilla de largada de la próxima fecha. La forma definitiva de aplicación deberá ser confirmada por la FIA.

Colapinto reconoció el error

Después del accidente, el piloto argentino asumió la responsabilidad y pidió disculpas por radio tanto a Gasly como al equipo Alpine.

“Perdón a todo el equipo. Muchísimas disculpas a todos. Perdón a Pierre”, expresó Colapinto mientras regresaba a boxes.

Posteriormente, explicó que había llegado demasiado rápido a la frenada y perdió el control del auto. El argentino también se acercó personalmente a Gasly para disculparse por el incidente.

Un accidente que dejó a tres pilotos afuera

El choque ocurrió cuando Colapinto buscaba avanzar después del relanzamiento. El argentino había largado noveno y se encontraba dentro de la zona de puntos, mientras que Gasly había partido desde el séptimo lugar.

La maniobra terminó cambiando por completo la carrera de los tres involucrados y generó además distintas reacciones entre los pilotos. Lando Norris pidió sanciones más severas para este tipo de incidentes, mientras que Max Verstappen consideró excesivo que Colapinto recibiera una suspensión de una carrera.

Ahora, además del impacto deportivo del abandono, Colapinto deberá afrontar las consecuencias de la sanción de la FIA en la próxima fecha del campeonato.