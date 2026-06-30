La localidad de La Majadita, en Valle Fértil, ya comenzó a vibrar con los preparativos para la 21ª edición de la Fiesta Provincial del Chivo. La comisión organizadora confirmó oficialmente que la grilla de artistas ya está cerrada para el próximo sábado 18 de julio. El epicentro de la celebración será el tradicional Predio Oscar Luis, situado en el complejo del CIC de la zona, cuyas puertas se abrirán a partir de las 11:00 de la mañana para recibir a las familias.

Este festival se ha consolidado como un hito ineludible en el calendario cultural de San Juan, coincidiendo con el inicio o cierre del receso invernal de muchos asistentes. En esta oportunidad, la organización ha puesto especial énfasis en conformar una cartelera artística de primer nivel que refleje las raíces y tradiciones de la región.

Una grilla artística con identidad nacional y regional

El anuncio más esperado por el público fue la confirmación de los artistas que engalanarán el escenario principal. La organización ya cerró contrato con el reconocido dúo tucumano Los Mellizos Díaz, integrado por Javier y Daniel Díaz, quienes traerán una propuesta folclórica que combina la frescura con la tradición. Conocidos por su energía y por hacer "doble bulla" sobre las tablas, estos artistas llegan tras una destacada trayectoria en importantes festivales nacionales.

Junto a ellos, se presentarán destacados exponentes de la música popular como Voces de la Cumbre, Tres para el Canto y Las Voces de Astica. La programación también incluirá el talento de músicos de la provincia de La Rioja, con las actuaciones de los grupos Puebleros y Resolana.

Para garantizar que la jornada mantenga su ritmo y alegría, la conducción estará a cargo de tres animadores de vasta trayectoria y conexión con la gente: Jorge Pascual Recabarren, Jorge Castro y Américo Riveros.

Sabores vallistos y el protagonismo del chivo

Más allá de la música, el festival es una verdadera celebración de los sabores locales. El chivo a la parrilla será la estrella absoluta, cocinado lentamente al fuego para obtener su sabor y textura característicos. Los asistentes podrán recorrer los patios de comida para degustar platos criollos como la chanfaina, además de pasteles fritos, dulces regionales y una variada oferta de bebidas típicas. Las recetas, heredadas por generaciones de cocineros locales, prometen una experiencia gastronómica auténtica.

Cultura, artesanías y entorno natural

El Predio Oscar Luis también funcionará como una vitrina para los artesanos y emprendedores locales. Los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir productos regionales y creaciones artesanales, permitiendo un contacto directo con la identidad productiva del valle. Todo el despliegue se desarrollará en el marco de los paisajes naturales de La Majadita, ofreciendo un entorno único para el reencuentro familiar y la celebración de la identidad.

La 21ª edición del festival no busca ser solo un espectáculo musical, sino una jornada completa de contacto con la naturaleza y las tradiciones vallistas. La comunidad se prepara para recibir a cientos de visitantes que buscan vivenciar la magia de un evento que año tras año fortalece el patrimonio cultural de San Juan. La invitación está abierta para disfrutar de un día donde la música, la gastronomía y el paisaje se unen en el corazón de Valle Fértil.