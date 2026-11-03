El Gobierno de San Juan puso en marcha un conjunto de acciones para garantizar la accesibilidad y promover la participación laboral de personas con discapacidad en la Fiesta Nacional del Sol 2026. La iniciativa, articulada entre los ministerios de Familia y Desarrollo Humano y de Turismo, Cultura y Deporte, contempla tareas de producción, evaluación de accesibilidad y atención al público.

La propuesta se enmarca en los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada mediante la Ley N.º 27.044. El objetivo es ampliar la participación de este sector tanto en el acceso y disfrute del evento como en su organización.

Un taller para confeccionar el merchandising oficial

Este martes comenzó un taller inclusivo de Merchandising Textil que funcionará desde el 3 hasta el 18 de noviembre de 2026. Allí, 15 personas con discapacidad confeccionarán productos oficiales que serán distribuidos en los stands gubernamentales durante la celebración.

La capacitación estará a cargo de tres emprendedoras textiles, con el seguimiento de la Dirección de Economía Social. Los participantes aprenderán técnicas de costura y sublimado, y los productos tendrán una identificación con la leyenda: “Este objeto fue elaborado por el Taller Inclusivo de la FNS 2026”.

Evaluarán la accesibilidad del predio

Otra de las propuestas será la conformación de un Equipo Evaluador de Accesibilidad, integrado por un coordinador y tres personas con discapacidad visual, motriz y auditiva. Tendrá a su cargo el relevamiento y seguimiento de la infraestructura, los espacios de circulación, los escenarios y los servicios del predio.

Además, se conformará un equipo de apoyo para los stands institucionales del Gobierno provincial. Estará integrado por un coordinador y ocho operarios seleccionados mediante el Registro Provincial de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad.

Sus tareas incluirán la atención al público, la logística y la asistencia en la entrega de obsequios y premios dentro de los espacios gubernamentales. De esta manera, las personas con discapacidad tendrán una participación activa en distintas áreas de la Fiesta Nacional del Sol.

Autoridades presentes

En el inicio del taller participaron el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero. También estuvieron el secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone; la secretaria de Cultura, Analía Viches; la directora de Personas con Discapacidad, Paula Moreno, y la directora de Economía Social, Cinthya Garrido.