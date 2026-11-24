La Fiesta Nacional del Sol 2026 generó un importante movimiento turístico en San Juan: el Gran San Juan alcanzó un 77% de ocupación hotelera entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. Durante esas tres jornadas, consideradas las de mayor actividad del evento, la provincia recibió aproximadamente 8.041 turistas, con una estadía promedio de 3,5 noches.

De acuerdo con el relevamiento de la Secretaría de Turismo, la ocupación promedio provincial llegó al 66,4%. El movimiento estuvo impulsado principalmente por la Fiesta Nacional del Sol, aunque también coincidió con la realización de un campeonato de judo y otras propuestas recreativas.

El impacto económico estimado superó los $4.542 millones, mientras que el gasto diario promedio por visitante se ubicó en $161.422. Las cifras reflejan la actividad que generó el turismo durante uno de los fines de semana de mayor convocatoria del calendario sanjuanino.

Cómo fue la ocupación turística en los departamentos

El relevamiento también mostró diferencias entre los destinos turísticos de la provincia. Iglesia encabezó los registros, con un 80% de ocupación, seguido por el Gran San Juan, que alcanzó el 77%. En tanto, Calingasta registró un 71%, Valle Fértil llegó al 69% y Jáchal tuvo un 35%.

Los números muestran que el movimiento no se concentró únicamente en la Capital y sus alrededores, sino que también alcanzó a distintos departamentos que forman parte de la oferta turística sanjuanina.

De dónde llegaron los turistas que visitaron San Juan

En cuanto al origen de los visitantes, el turismo nacional representó el 88,6% del total relevado, mientras que el 11,4% correspondió a turistas internacionales.

Buenos Aires fue el principal mercado de origen dentro del país, según los datos difundidos por la Secretaría de Turismo.

La estadía promedio de 3,5 noches también permitió dimensionar el movimiento generado durante el fin de semana. La llegada de visitantes no solo tuvo impacto en los alojamientos, sino también en los distintos rubros vinculados con la actividad turística, gastronómica y comercial.

Con estos resultados, la Fiesta Nacional del Sol volvió a posicionarse como uno de los principales eventos de convocatoria turística de San Juan, con movimiento en el Gran San Juan y en los departamentos del interior.