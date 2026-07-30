La investigación disciplinaria que la FIFA abrió contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tres futbolistas de la Selección Argentina y un integrante del cuerpo técnico podría derivar en distintas sanciones si el organismo considera que existieron infracciones al Código Disciplinario durante el Mundial 2026.

El expediente alcanza a la AFA por la exhibición de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" y otros episodios ocurridos durante el torneo, mientras que Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el ayudante de campo Roberto Ayala son investigados por los incidentes registrados tras la final frente a España.

En caso de comprobarse las faltas, la FIFA dispone de un amplio abanico de sanciones. Para la AFA, las medidas pueden incluir advertencias, apercibimientos, multas económicas, partidos a puertas cerradas, restricciones para el público, reducción de aforo e incluso la deducción de puntos o la exclusión de una competencia, dependiendo de la gravedad de las infracciones.

En cuanto a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico, las sanciones contempladas por el Código Disciplinario van desde advertencias y multas hasta suspensiones por una cantidad determinada de partidos o por un período de tiempo, además de otras medidas disciplinarias que pueden aplicarse según cada caso.

Según trascendió, Paredes enfrenta los cargos más graves dentro del expediente, con tres acusaciones por presunta agresión. Nahuel Molina es investigado por agresión y conducta antideportiva, Thiago Almada por conducta antideportiva y Roberto Ayala también por una presunta agresión durante los incidentes posteriores a la final.

La investigación también pone bajo análisis la bandera exhibida tras la victoria sobre Inglaterra en semifinales. Para la FIFA, ese mensaje podría constituir una manifestación política dentro de una competencia oficial, algo prohibido por sus reglamentos. Un antecedente similar ocurrió en 2014, cuando la AFA recibió una multa económica por un episodio relacionado con la misma consigna.

Por el momento, ninguno de los involucrados recibió una sanción. La Comisión Disciplinaria notificó a la AFA y a los implicados para que presenten sus descargos antes de emitir una resolución definitiva sobre el caso.