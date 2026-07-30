La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por dos hechos ocurridos durante el Mundial 2026: la exhibición de una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" tras la semifinal frente a Inglaterra y los incidentes registrados una vez finalizada la final ante España, disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La investigación fue abierta por la Comisión Disciplinaria del máximo organismo del fútbol mundial luego de analizar los informes presentados por el procurador en casos disciplinarios y de ética. A partir de esa documentación, la FIFA decidió avanzar tanto sobre la conducta institucional de la AFA como sobre el accionar de varios protagonistas de la definición del campeonato.

Uno de los ejes del expediente está relacionado con la bandera que los futbolistas argentinos exhibieron después de eliminar a Inglaterra en semifinales. El cartel con la frase "Las Malvinas son Argentinas" fue considerado por la FIFA como un posible incumplimiento de las normas que prohíben manifestaciones políticas durante las competencias oficiales.

El segundo punto de la investigación se centra en los incidentes ocurridos tras la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial. La FIFA abrió expedientes individuales contra Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala. Del lado español también quedó bajo investigación Gavi, por su participación en los cruces posteriores al partido.

Según el detalle difundido por el organismo, Paredes enfrenta tres cargos por presunta agresión, Molina es investigado por dos hechos vinculados a agresión y conducta antideportiva, mientras que Almada deberá responder por una supuesta conducta antideportiva. Ayala también figura en el expediente por un cargo de agresión.

Además de estos episodios, la FIFA analiza otras posibles infracciones atribuidas a la AFA, entre ellas el comportamiento de parte del público argentino, retrasos en algunos partidos y cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los protocolos de organización durante el torneo.

Por el momento no se aplicaron sanciones. Tanto la AFA como los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico involucrados tendrán la posibilidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria emita una resolución definitiva sobre el caso.