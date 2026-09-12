La fiscal Tamara Pourcel, que interviene en el juicio por la desaparición de Loan Peña, lanzó una dura acusación contra Laudelina Peña y cuestionó la versión que brindó durante el debate oral.

En una entrevista con Lorena Maciel para Radio Con Vos, Pourcel aseguró que no cree en las declaraciones de los acusados y fue especialmente crítica con las expresiones de Laudelina durante su testimonio.

“De los que han declarado por ahora, no les creo a ninguno. No le he creído las lágrimas a Laudelina o a Benítez, a ninguno de los dos”, afirmó la fiscal.

Las declaraciones se conocen mientras el juicio continúa con más de 100 testimonios pendientes y la fiscalía busca reconstruir qué ocurrió con Loan después de su desaparición.

“Loan no se fue solo”

Pourcel también fue contundente al explicar cuál es la hipótesis que sostiene la acusación. Para la fiscalía, Loan no se perdió en el lugar donde fue visto por última vez, sino que fue sustraído.

“Loan no se fue solo. Lo levantaron y se lo llevaron”, sostuvo Pourcel.

La fiscal aseguró que las pruebas reunidas durante la investigación permiten descartar la posibilidad de que el niño se haya perdido y afirmó que el eje de la acusación está puesto en determinar qué ocurrió después de que fue llevado.

Sin embargo, evitó revelar públicamente qué cree que pasó con Loan después de su desaparición. Explicó que tiene una hipótesis, pero que prefiere no anticiparla por respeto a los padres del niño, María Noguera y José Peña.

“Hay una mamá que está esperando a su hijo”, explicó.

Las contradicciones de Laudelina y Benítez

La fiscal también se refirió a los testimonios que Laudelina y su esposo, Antonio Benítez, brindaron ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Según explicó, durante sus declaraciones surgieron contradicciones que serán tenidas en cuenta al momento de elaborar los alegatos. Entre ellas, mencionó diferencias relacionadas con el origen de un cuchillo que apareció durante la investigación.

Pourcel además sostuvo que los siete acusados por la sustracción de Loan saben qué ocurrió, aunque evitó anticipar cuál será la conclusión final de la fiscalía mientras todavía continúa la etapa de testimonios.

El juicio podría extenderse hasta 2027, debido a la cantidad de personas que todavía deben declarar.