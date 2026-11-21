La investigación por el femicidio de Camila Vecchiarello, la aspirante a Gendarmería de 26 años oriunda de Rosario asesinada en septiembre pasado en Barreal, tendrá la próxima semana una pericia informática clave sobre los teléfonos celulares de la víctima y de su pareja, Carlos Rivero.

Especialistas del Poder Judicial intentarán recuperar chats, fotos y videos que fueron detectados como eliminados durante la primera revisión de los dispositivos y que habrían sido producidos tanto antes como después del crimen.

Para los investigadores de la UFI Delitos Especiales, el acceso a ese material resulta central para precisar la responsabilidad penal de Rivero, un joven salteño de 25 años que permanece alojado en el Penal de Chimbas cumpliendo un año de prisión preventiva dictado por el juez de Garantías Federico Rodríguez.

En paralelo, la causa aguarda los resultados de otras medidas probatorias, entre ellas pericias mecánicas destinadas a corroborar o descartar la versión sostenida por la defensa, que afirmó que la joven se habría autoinfligido las heridas mortales tras una discusión.

Rivero se encuentra imputado formalmente por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género, una calificación legal que prevé como única pena la prisión perpetua en caso de condena en juicio.

De acuerdo con la reconstrucción expuesta por el fiscal Adolfo Díaz, el ataque ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del domingo 13 de septiembre en un complejo de cabañas de Barreal, en el departamento Calingasta, cuando el acusado agredió a su esposa —quien cursaba un embarazo— en el pasillo primero a golpes de puño y luego con un cuchillo de cocina, antes de tomar otro cuchillo más afilado y asestarle dos puñaladas a ambos costados del cuello.

Tras el crimen, el imputado escribió un mensaje en el que expresó: "Ya sé que es tarde para pedir disculpas, pero lo siento por todo. Me despido con el alma destrozada, me ganó la depresión", y posteriormente le advirtió a una expareja que pensaba quitarse la vida.

Según estimaron los pesquisas al arribar al lugar unas doce horas después del hecho, el cuerpo de Camila presentaba al menos nueve heridas compatibles con maniobras de defensa, un dato que ahora se complementará con el análisis técnico de los teléfonos secuestrados.