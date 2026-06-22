La forma fácil y sencilla en la que podés hacer asado al vino tinto

Salva la Cocina difundió un método para elevar el perfil del asado banderita mediante una maceración en vino tinto. La propuesta requiere colocar una tira de carne en una fuente profunda y cubrirla con 750 ml de bebida. Este paso fundamental debe realizarse en la heladera durante toda una noche para permitir que los sabores penetren en las fibras y logren una textura más blanda.

Al día siguiente, la pieza se retira del frío para eliminar el exceso de líquido antes de pasar al fuego. El procedimiento indica utilizar una plancha o sartén de hierro bien caliente. El tiempo de cocción sugerido es de seis minutos por cada lado, aplicando sal fina durante este proceso. Según los detalles brindados por la fuente, la técnica no solo aporta aroma, sino que otorga un color característico al corte.

La receta se completa con una reducción elaborada a partir de una taza del vino utilizado previamente y una cucharadita de azúcar. Esta mezcla debe reducirse a fuego medio hasta volverse espesa y brillante.

Como acompañamiento, se sugiere una ensalada compuesta por tres papas hervidas cortadas en cubos y dos huevos duros picados rústicamente. Finalmente, el plato se sirve con la reducción bañando la carne recién salida de la plancha junto a la guarnición de papa, pimienta y mayonesa.