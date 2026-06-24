Flavio Briatore volvió a referirse al presente de Franco Colapinto en Alpine y dejó declaraciones que combinaron elogios, respaldo y una cuota de incertidumbre respecto del futuro del piloto argentino en la Fórmula 1. El histórico dirigente italiano destacó la evolución del joven de Pilar, pero evitó confirmar cuál será su lugar dentro del proyecto deportivo de la escudería en los próximos años.

En una entrevista con el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid, Briatore recordó las críticas que le había realizado a Colapinto durante 2025 y aseguró que nunca tuvo problemas en plantearle sus observaciones cara a cara. “Ahora ya no es un problema, porque Franco está rindiendo bien”, sostuvo el asesor ejecutivo de Alpine.

El italiano también explicó que mantiene un contacto permanente con el piloto argentino y resaltó el trabajo realizado para ayudarlo en su adaptación a la máxima categoría. “Estamos trabajando muy duro con Colapinto. Lo veo mucho, hablamos mucho con el equipo. Los jóvenes llegan con mucha presión y adaptarse mentalmente no es fácil”, señaló.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue cuando fue consultado sobre el verdadero potencial del argentino. “Tiene talento, al 100 %, pero aún no sabemos a qué nivel. No está mostrando todo su talento porque todavía está en esta situación. Sinceramente, si me preguntas, no lo sé... ya veremos”, respondió Briatore.

Las declaraciones fueron interpretadas como una señal de cautela respecto a la continuidad de Colapinto más allá de la temporada actual. Aunque el dirigente valoró su crecimiento, dejó en claro que la evaluación definitiva todavía está en marcha y que el equipo seguirá observando su rendimiento durante los próximos meses.

De cara al futuro, Briatore adelantó que Alpine tomará decisiones importantes antes del receso europeo de verano. Si bien reconoció que tanto Colapinto como Pierre Gasly forman parte de la estructura actual del equipo, evitó garantizar cómo quedará conformada la alineación para los próximos campeonatos.

Actualmente, el argentino atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Sus actuaciones en la temporada 2026 le permitieron consolidarse dentro de Alpine y recuperar protagonismo en la Fórmula 1, mientras millones de fanáticos argentinos siguen atentos cada paso de su evolución en la máxima categoría del automovilismo mundial.