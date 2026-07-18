La fuerte autocrítica de Colapinto después de la qualy en Spa: "No mejoramos nada"

Franco Colapinto no terminó conforme con el rendimiento de su Alpine en la clasificación del Gran Premio de Bélgica. Si bien este domingo partirá desde la undécima posición gracias a las penalizaciones que recibieron dos competidores, el argentino fue contundente al analizar el desempeño del auto y reconoció que los cambios realizados antes de la sesión no dieron resultado.

El piloto de Pilar había finalizado 13° en la clasificación, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó un puesto por delante. Sin embargo, las sanciones impuestas por la FIA a Lando Norris e Isack Hadjar, quienes debieron retroceder en la grilla por modificaciones reglamentarias en sus monoplazas, permitieron que ambos pilotos de Alpine avanzaran dos lugares.

Más allá de esa mejora, Colapinto dejó en claro que el principal problema sigue siendo el rendimiento del A526. "Hicimos un par de cosas. No mejoramos nada. Empeoramos en la mañana, así que no fueron buenos cambios", afirmó al finalizar la clasificación.

El argentino explicó que el monoplaza presenta un comportamiento muy inestable y que eso dificulta encontrar una puesta a punto competitiva. "Es un auto muy difícil de manejar y de poner a punto porque tiene una ventana de rendimiento muy pequeña. Cuando aparece un problema en la entrada de una curva, enseguida se vuelve muy complicado corregirlo. Eso genera mucha inconsistencia y hace que el auto sea impredecible", señaló.

Colapinto también comparó el rendimiento del equipo entre las jornadas del viernes y el sábado. Según explicó, mientras el resto de las escuderías logró evolucionar con el correr del fin de semana, Alpine no consiguió dar un salto de calidad. "Ayer estábamos un poco mejor. La pista mejoró, nosotros no mejoramos y todos los demás sí", lamentó.

Otro de los puntos que remarcó fue la falta de velocidad en algunos sectores del circuito de Spa-Francorchamps, especialmente en el tramo final. "Estoy perdiendo mucho tiempo en el último sector. Tenemos que entender por qué hay momentos en los que el auto pierde rendimiento. Nos está costando encontrar una solución", concluyó.

Pese a las dificultades, Colapinto buscará aprovechar el avance en la grilla para sumar un buen resultado en una de las carreras más exigentes del calendario de la Fórmula 1.