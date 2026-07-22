La Confederación General del Trabajo (CGT), junto con las dos ramas de la CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados, volverán este miércoles a las calles con una movilización hacia el Congreso Nacional para reclamar una recomposición de las jubilaciones y expresar su rechazo a la política económica del Gobierno de Javier Milei.

Será la primera protesta de magnitud organizada por las centrales sindicales luego del receso que impuso el Mundial 2026 y marcará el reinicio del plan de lucha acordado entre las organizaciones gremiales y sociales.

La concentración comenzará a las 15 en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde allí, las columnas marcharán hasta el Congreso Nacional. Desde la CGT remarcaron que las tres centrales obreras y las organizaciones sociales "salen juntas a marchar" y calificaron la convocatoria como "una acción coordinada".

El principal eje de la protesta será la defensa del sistema previsional. Los manifestantes exigirán una actualización de los haberes jubilatorios y denunciarán la pérdida del poder adquisitivo de los adultos mayores.

En la convocatoria difundida a través de las redes sociales, la CGT sostuvo que la movilización busca que "una jubilación pueda garantizar una vida digna" y cuestionó que muchos jubilados deban elegir entre comprar medicamentos o alimentos. Además, afirmó que "la seguridad social no es un privilegio, sino una conquista del pueblo trabajador", y concluyó con el lema: "¡La dignidad no se negocia!".

Cortes y complicaciones para circular

Como consecuencia de la movilización, se prevén importantes restricciones al tránsito durante la tarde en la zona del Congreso y en distintas arterias del microcentro porteño, con cortes parciales y desvíos.

También podrían registrarse demoras en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos los puentes Saavedra y Pueyrredón, la avenida General Paz, la autopista Panamericana, la Ruta 197 y la autopista Buenos Aires-La Plata.

En paralelo, habrá manifestaciones en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, organizadas por las regionales sindicales y sociales de cada provincia.

Cuatro movilizaciones y la posibilidad de un paro

La marcha de este miércoles es el primer paso de un cronograma de protestas que las centrales sindicales diseñaron antes del Mundial.

La segunda movilización tendrá lugar el 7 de agosto, en el marco de la tradicional peregrinación a San Cayetano. Luego, habrá una nueva protesta cuando el Gobierno convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque esa fecha todavía no fue definida. El cuarto acto de protesta está previsto para la tercera semana de agosto y tendrá como destino el Ministerio de Economía.

Mientras tanto, la conducción de la CGT mantiene abierta la posibilidad de convocar a un paro general si no obtiene respuestas a sus reclamos. Sin embargo, por el momento evitó fijar una fecha. "No estamos poniendo plazos y no los hemos puesto nunca. Lo haremos de manera estratégica para que la protesta sea visible", había señalado el cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola.