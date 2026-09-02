España comenzó a utilizar una novedosa harina de grillo como alternativa a la tradicional harina de trigo. Este producto, que ya se fabrica a gran escala en una planta de Barcelona, aporta hasta un 70% de proteínas naturales. La iniciativa busca romper barreras culturales y ofrecer un complemento de salud integral para toda la población.

Un proceso de producción cuidado

El proyecto se desarrolla en el municipio de Seva, dentro de un galpón cerrado que alberga a unos 20 millones de insectos. El espacio mantiene una temperatura constante de 28 grados y controla al detalle la humedad durante los 50 días que dura la cría. Al finalizar este ciclo, los animales se congelan, se secan y se muelen hasta formar un polvo muy fino.

La alimentación de estos grillos es un punto clave para lograr la gran calidad final del producto. Consumen una mezcla especial de vegetales y legumbres diseñada por expertos, lo que ayuda a elevar mucho su nivel de proteínas y nutrientes. Además, todo el ciclo de vida, puesta de huevos y reproducción ocurre dentro de la misma fábrica segura.

Nutrientes y usos en la cocina

De cada kilo de insectos frescos se logran sacar unos 250 gramos de este novedoso polvo de uso alimenticio. Esta opción aporta grasas buenas, vitaminas muy necesarias como la B12 y casi no tiene hidratos de carbono ni azúcares. Por estos motivos médicos, los especialistas lo recomiendan mucho para personas mayores o deportistas que necesitan fuerza extra.

Si bien hoy no sirve para reemplazar a las opciones de trigo de forma total al momento de hornear, es un excelente complemento. Los creadores explican que se puede agregar hasta un 20% de esta mezcla en recetas de masas, galletas, sopas e incluso en miel. De esta forma, las comidas diarias ganan un enorme valor nutricional sin cambiar su sabor original.

El desafío del rechazo cultural

A pesar de sus grandes beneficios para la salud, el mayor obstáculo que enfrenta esta industria es la costumbre histórica de la gente. En España y otros países del sur de Europa todavía existe un fuerte rechazo a la simple idea de comer insectos. Esta gran barrera psicológica es mucho más fuerte que todos los datos médicos comprobados sobre sus aportes positivos al cuerpo.

Para evitar este rechazo visual de los compradores, los dueños de la empresa decidieron apostar todo al formato en polvo. Hace algunos años, un supermercado intentó vender los insectos enteros y el resultado fue un completo fracaso en las ventas. Al presentarlo molido y mezclado con otros ingredientes, la experiencia resulta mucho más amigable para cualquier familia.

Proyectos a futuro y nuevos mercados

El consumo humano de insectos ya fue aprobado por la Unión Europea en el año 2022 y su mercado crece rápido en los países del norte. En España, los impulsores de esta idea saben muy bien que cambiar los hábitos de comida de un país llevará tiempo y mucho esfuerzo. Sin embargo, confían plenamente en que este nuevo sector terminará encontrando su lugar en las cocinas hogareñas.

Mientras tanto, la empresa sigue buscando rumbos comerciales diferentes para expandir su propuesta de forma ecológica y rentable. Ya preparan el lanzamiento de barritas energéticas y hasta mantienen charlas con el Ejército para sumar su invento a los equipos de emergencia. El objetivo final no es eliminar el consumo de carne, sino brindar una alternativa que consuma menos agua y cuide el medio ambiente.