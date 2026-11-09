Norma Liliana Donato tiene 57 años y hace 44 encontró en el Cottolengo de Don Orione, en Buenos Aires, un lugar al que hoy llama hogar. Durante la visita del papa León XIV, compartió una historia marcada por la pérdida, la enfermedad y el dolor, pero también por el amor de quienes la acompañaron hasta lograr llenar un vacío que la había perseguido desde pequeña.

Su testimonio emocionó por la sinceridad con la que recordó una infancia difícil y el camino que recorrió hasta encontrar una familia. “Hoy día puedo decir que mi corazón está completo”, expresó ante el Pontífice, al explicar lo que significa para ella vivir en el Cotolengo.

Norma llegó a la institución cuando tenía apenas 14 años. Su historia había comenzado mucho antes, con una pérdida que marcó su vida: su mamá falleció durante un parto y su hermanito también murió. Nunca pudo conocerla ni conservar recuerdos de ella. La única imagen que tiene es una fotografía que comparte con sus hermanos. “Siempre sentí un gran vacío en mi interior”, contó.

Durante un tiempo vivió con su papá y sus hermanos, pero luego de que su padre volviera a casarse, sus hermanos fueron internados en un colegio de curas y sus hermanas en un colegio de monjas. Norma permaneció en la casa porque todavía era pequeña, aunque sentía que no pertenecía a ese lugar.

A esa sensación se sumó la artritis, una enfermedad que padecía desde muy chica y que la llevó a atravesar un largo recorrido por hospitales, médicos e institutos. Las internaciones y los regresos a su casa se repetían, hasta que su familia conoció el Cotolengo de Don Orione.

Primero fueron a conocerlo y después Norma se quedó.

Sin embargo, su llegada no significó un alivio inmediato. Durante mucho tiempo sintió que la habían abandonado y que la enfermedad era una injusticia que no podía comprender. La bronca que llevaba adentro se reflejaba en su manera de relacionarse con quienes la cuidaban. “Me sentía como que me habían desechado”, recordó.

Con los años, algo empezó a cambiar. Norma comprendió que aquel lugar podía darle aquello que tanto había necesitado: afecto, compañía y aceptación. Allí encontró personas que la querían por quien era: “Mis amigos, mis hermanos me quieren por lo que soy, no por lo que quizás hubiera sido”, explicó.

El cariño cotidiano, los abrazos, los besos y la compañía en los momentos de tristeza fueron reconstruyendo su historia. Lo que inicialmente había vivido con dolor terminó convirtiéndose en un espacio de pertenencia.

Norma también dejó en claro que el vínculo con el Cotolengo no reemplazó a sus hermanos, que viven fuera de la institución. Por el contrario, su vida se enriqueció con una familia más grande. “Ahora tengo dos familias”, dijo con emoción.

Esa certeza es la que hoy sostiene su decisión de permanecer allí. Cada vez que alguien le pregunta si quiere irse a vivir afuera, su respuesta es contundente: jamás cambiaría el Cotolengo por otro lugar. “Estoy y soy feliz”, afirmó.

Al finalizar su testimonio ante León XIV, Norma tuvo un gesto especial con el Papa: le entregó un solideo y realizó un intercambio con el Pontífice. Fue el cierre de un relato íntimo que puso en palabras una historia de dolor, pero también de esperanza.

Después de 44 años, Norma encontró en el Cotolengo algo que había buscado desde su infancia: una familia, un lugar donde sentirse querida y la certeza de que su corazón ya no está vacío.