A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, desde la Iglesia comenzaron a plantear el escenario social que encontrará el pontífice durante su primera visita al país.

El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Jorge García Cuerva, afirmó que León XIV llegará a un país atravesado por la pobreza, la división política y social y la intolerancia, aunque también destacó el esfuerzo cotidiano de millones de argentinos.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, sostuvo García Cuerva durante una conferencia de prensa posterior a una misa en la Catedral Metropolitana.

El arzobispo agregó que existe una sociedad donde “la descalificación y la intolerancia están a la orden del día” y señaló que un porcentaje importante de la población atraviesa dificultades económicas desde hace años.

“Una Argentina que está en crisis hace muchos años”

En su diagnóstico, García Cuerva también hizo referencia a la situación económica y social que atraviesa el país.

“Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, relató.

Sin embargo, el referente de la Iglesia también remarcó otro aspecto del escenario argentino y destacó la capacidad de los ciudadanos para continuar con sus actividades pese a las dificultades.

“Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, sostuvo.

La pobreza, uno de los puntos centrales

Las declaraciones se conocen después de que el Indec informara un aumento de la pobreza. El último dato oficial ubicó al indicador en 32,3% de la población, equivalente a unos 15,5 millones de personas en los aglomerados relevados, mientras que la indigencia alcanzó el 7,5%.

La situación social también viene siendo señalada por distintos referentes de la Iglesia. En septiembre, la Comisión Episcopal de Pastoral Social difundió un documento en el que puso el foco en el acceso al alimento, la vivienda, el trabajo digno, la educación y la salud como cuestiones vinculadas con la dignidad humana.

Cómo será la visita de León XIV

León XIV tiene previsto visitar la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Uno de los momentos centrales será la misa multitudinaria que celebrará frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre, en la última jornada de su estadía.

La visita tendrá además un fuerte componente pastoral. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, señaló que el viaje del Papa deberá dejar “tarea para el hogar” para la Iglesia argentina.

Antes de ese encuentro, la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján funcionará como una de las primeras grandes movilizaciones religiosas en el marco de la preparación para la llegada del pontífice. Se espera que más de un millón de peregrinos participen de la caminata de unos 60 kilómetros entre Liniers y Luján.