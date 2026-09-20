La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, vuelve a poner en escena un pedido de la Iglesia al Gobierno de Javier Milei: que impulse en el Senado el proyecto que regula las apuestas online. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2024, pero todavía no logró avanzar en la Cámara alta y podría perder estado parlamentario a fines de noviembre.

El pedido que espera el Episcopado

“Ciertamente sería un gesto del presidente y de los legisladores muy en consonancia con el mensaje y la preocupación que viene expresando el Papa”, sostuvo el sacerdote Munir Bracco, quien actúa como vocero de la Iglesia sobre la problemática de las apuestas online.

Bracco también planteó que la aprobación de la iniciativa permitiría mostrar “la preocupación sincera y el respeto inestimable y precioso por el don de la vida” frente a los riesgos vinculados con las apuestas y la ludopatía.

El proyecto aprobado por Diputados establece mecanismos para impedir que los menores accedan a las apuestas, incorpora restricciones para su publicidad y limita su presencia en las transmisiones deportivas. También contempla la prohibición de la promoción mediante influencers y figuras públicas.

Una actividad que creció en los últimos años

De acuerdo con los datos citados por TN, la recaudación de ARCA vinculada con las apuestas pasó de $39.500 millones en 2024 a $93.658 millones en 2025. Durante el primer semestre de 2026 alcanzó los $71.828 millones.

En paralelo, estimaciones citadas en el artículo ubican en 4,8 millones la cantidad de jugadores en Argentina durante 2026, frente a 4,3 millones registrados en 2024. El crecimiento también está relacionado con el uso de teléfonos inteligentes, los medios de pago digitales y la promoción de las apuestas deportivas en redes sociales.

La preocupación de la Iglesia está especialmente enfocada en los jóvenes. Un relevamiento de Voices! citado por TN señaló que durante el Mundial los apostadores de entre 18 y 29 años representaron el 47% del total relevado.

Qué pasó con el proyecto en el Senado

La iniciativa llegó al Senado después de obtener media sanción en Diputados el 27 de noviembre de 2024. En ese momento, la Conferencia Episcopal Argentina le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que impulsara su tratamiento. El proyecto fue discutido en un plenario de comisiones, pero no llegó al recinto.

Este año, el oficialismo presentó una propuesta alternativa que contempla mayores sanciones para los operadores clandestinos, aunque no incorpora la prohibición de la publicidad y los auspicios deportivos que reclama la Iglesia.

El antecedente que tensó el vínculo

La expectativa de los obispos se da además después de un pedido del Gobierno que, según el artículo de TN, no fue atendido por la Iglesia. La administración de Milei había solicitado que León XIV no mantuviera un encuentro con empresarios, sindicalistas y movimientos populares durante su visita.

El encuentro finalmente está previsto en la Universidad Católica Argentina. Para la Iglesia, la llegada del pontífice también representa una oportunidad para plantear públicamente cuestiones vinculadas con la problemática social y la protección de los jóvenes.