La actividad metalúrgica volvió a mostrar signos de debilidad durante mayo y acumuló una caída del 6% en lo que va de 2026. Según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la producción del sector retrocedió 5,1% en comparación con el mismo mes del año pasado y cayó 1,4% respecto de abril.

El relevamiento también reflejó un escenario de fuerte cautela empresarial. Siete de cada diez compañías consultadas afirmaron que no esperan mejoras en sus niveles de producción durante los próximos tres meses, en un contexto marcado por la baja demanda y la incertidumbre sobre la recuperación de la actividad.

Uno de los indicadores que más preocupa al sector es la utilización de la capacidad instalada. Durante mayo se ubicó en apenas 39,8%, lo que implica una caída de 6,8 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025. Desde Adimra señalaron que, en términos prácticos, seis de cada diez máquinas permanecen paralizadas y sin actividad.

El presidente de la entidad, Elio Del Re, sostuvo que la recuperación continúa enfrentando obstáculos significativos y advirtió que la industria atraviesa un escenario de demanda moderada en la mayoría de sus segmentos. Además, reclamó medidas que promuevan la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo industrial.

La caída se extendió a prácticamente todos los rubros de la actividad. Los mayores retrocesos se registraron en fundición, bienes de capital, equipamiento médico, productos metálicos, autopartes y equipos eléctricos. Incluso la maquinaria agrícola, uno de los segmentos que había mostrado cierta resistencia en meses anteriores, registró una baja del 8,6% interanual. Solo el rubro de carrocerías y remolques mostró una variación positiva.

A nivel regional, las principales provincias industriales también exhibieron resultados negativos. Las mayores caídas se observaron en la Provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza.

El deterioro de la actividad también impactó en el mercado laboral. El informe indicó que el empleo metalúrgico cayó 2,2% interanual durante mayo y retrocedió 0,2% frente al mes anterior, consolidando una tendencia negativa que acompaña la retracción productiva del sector.