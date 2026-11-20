La Unión Industrial de San Juan busca fortalecer los vínculos productivos de la provincia con la región chilena de Coquimbo y empresas del clúster de Berazategui, en Buenos Aires. Así lo expresó Leo de la Vega, presidente de la entidad, durante una entrevista con DIARIO HUARPE en el SUMMIT del Fórum de Ideas, realizado en el salón Tehual A del Hotel Del Bono Park.

El dirigente destacó que los encuentros empresariales permitieron avanzar en contactos para establecer posibles alianzas estratégicas y complementar las capacidades industriales. En particular, puso el foco en el trabajo que mantienen con el Gobierno de Coquimbo y las empresas bonaerenses con las que vienen desarrollando vínculos desde hace tiempo.

El vínculo con Coquimbo y la experiencia en la industria del cobre

De la Vega explicó que la relación con el Gobierno de Coquimbo se sostiene durante todo el año y que uno de los objetivos es aprovechar el conocimiento industrial que tiene esa región chilena. En ese sentido, resaltó sus más de 80 años de experiencia en la industria del cobre como un aporte para generar oportunidades de cooperación.

La intención, según explicó, es identificar cómo pueden potenciarse las capacidades de ambas regiones y desarrollar estrategias de trabajo conjunto. El objetivo es avanzar en relaciones que permitan complementar conocimientos y responder a las necesidades que puedan surgir en el sector productivo.

Alianzas con empresas de Berazategui

Otro de los vínculos destacados por el presidente de la Unión Industrial fue el que mantienen con empresas del clúster de Berazategui. De la Vega señaló que ya vienen trabajando con ese grupo empresarial para generar relaciones de confianza y encontrar puntos de complementariedad.

Durante las actividades del Fórum también mantuvieron reuniones con compañías locales y de otras provincias. Según explicó, esos contactos permiten evaluar posibles alianzas y prepararse ante una eventual demanda de mayor capacidad por parte de la industria.

La participación empresarial en el Fórum de Ideas

El titular de la Unión Industrial valoró la convocatoria de las rondas de negocios y destacó que alrededor de 40 socios de la institución participaron de estos encuentros. Consideró que se trata de espacios importantes para conocer personalmente las expectativas de otras empresas y detectar oportunidades de crecimiento.

Además, anticipó que la entidad participará de nuevas rondas de negocios en Buenos Aires, vinculadas con los proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De esta manera, la Unión Industrial busca continuar ampliando sus contactos y fortalecer las relaciones empresariales que permitan generar nuevas oportunidades para el sector productivo sanjuanino.