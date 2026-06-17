

Los últimos datos oficiales correspondientes al primer cuatrimestre del año reflejan una compleja situación en la economía real y la actividad productiva. Pero también, un fracaso para los sectores productivos y los trabajadores desde que Milei asumió el Gobierno en diciembre de 2023.

A pesar de las proyecciones de reactivación, los principales indicadores del consumo y la producción industrial continúan mostrando una tendencia a la baja.

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), detalló que entre el inicio de la actual gestión y el mes de marzo se contabilizó el cierre de 26.448 empresas. Este fenómeno representa un promedio de 31 compañías que bajaron sus persianas por día, superando la media de 30 cierres diarios que se registraba en las mediciones previas.

Impacto en el empleo formal e informal

El cese de actividad de estas firmas estuvo acompañado por la pérdida de 339.841 puestos de trabajo registrados, lo que equivale a una reducción diaria de 400 empleos formales. Al tratarse de bajas en la SRT asociadas al cese del pago de aportes de ART, la estadística mide estrictamente el impacto en el sector privado formal regulado por la legislación laboral.



Si bien se observa que una parte de los trabajadores desvinculados se reinsertó en el mercado laboral bajo modalidades como el monotributo, los regímenes de autónomos o el trabajo en aplicaciones de entrega, analistas señalan que la contracción del mercado interno suele tener un impacto exponencialmente mayor sobre los sectores asalariados no registrados o informales.

La trayectoria de las unidades productivas muestra dos etapas marcadas:

Noviembre de 2023: El universo de firmas con aportes a la seguridad social alcanzaba las 512.357.

Primeros meses de gestión: Se registró un incremento transitorio impulsado por las expectativas del sector empresarial ante el cambio de modelo.

Marzo de este año: El total de firmas con aportes cayó a 485.909, revirtiendo la suba inicial debido al debilitamiento del consumo doméstico y las nuevas condiciones del comercio exterior.

Sectores más afectados por la crisis

El desglose por ramas de actividad económica permite identificar dónde se concentraron las mayores pérdidas tanto de empleadores como de mano de obra.











En cuanto al tamaño de las empresas involucradas, el informe del CEPA destaca una particularidad: aunque el 99,75% de los cierres afectó a pymes de menos de 500 empleados, las grandes compañías (de más de 501 trabajadores) concentraron el 67,11% de las bajas de empleo en términos netos.

La capacidad industrial instalada, por debajo del promedio histórico

La debilidad del entramado productivo se alinea con el reciente informe del INDEC sobre la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII), correspondiente al mes de abril.

El sector manufacturero operó a un 59,9% de su capacidad total, lo que implica que cuatro de cada diez máquinas industriales permanecen paradas. Pese a que el dato muestra una leve mejora interanual de 1,3 puntos respecto al mismo mes del año anterior y de 0,1 puntos frente al mes previo, el nivel general se ubica todavía por debajo del promedio de la última década (61,8%), que contempla incluso el período de restricciones sanitarias por la pandemia.

La industria automotriz genera preocupación al registrar un uso de apenas el 46,5%, interrumpiendo la tendencia de recuperación que se perfilaba tras el piso del 24% anotado en enero. En una situación similar se encuentran el sector textil y el de caucho y plástico, ambos operando al 42,4%. En contraposición, el bloque de refinación de petróleo encabeza la actividad con un nivel de operación del 86,8%.