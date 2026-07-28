La industria argentina volvió a mostrar señales de debilidad durante junio. Según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad manufacturera registró una caída interanual cercana al 1,8%, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada retrocedió 0,2%, lo que confirma un escenario de estancamiento para el sector.

El informe de la entidad empresaria señala que los indicadores adelantados reflejan un comportamiento dispar entre las distintas ramas fabriles, aunque advierte que el panorama general continúa marcado por un bajo nivel de producción y dificultades para consolidar una recuperación.

Entre los rubros más afectados aparece nuevamente la construcción. En junio, los despachos de cemento cayeron 2,7% respecto de mayo y el Índice Construya retrocedió 2%, manteniéndose muy por debajo de los niveles registrados en 2022. También se observaron bajas en la producción metalmecánica (-0,3%) y en la fabricación de acero (-4,6%).

La industria automotriz mostró una leve mejora mensual del 0,2%, aunque continúa entre las actividades con peor desempeño del año, al acumular una caída del 18,3% frente al mismo período de 2025. En alimentos y bebidas, el comportamiento fue dispar: crecieron la producción de bebidas y la faena vacuna, mientras que retrocedieron la producción láctea y la molienda de oleaginosas.

Como dato positivo, la UIA destacó un incremento del 1,4% en el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales y un aumento del 9,4% en el patentamiento de maquinaria industrial. Además, mejoraron las exportaciones hacia Brasil y la liquidación de divisas del complejo agroindustrial. Sin embargo, la entidad advirtió que estos indicadores todavía no alcanzan para revertir el escenario de debilidad que atraviesa la industria.

Los datos se suman al informe difundido días atrás por el Indec, que mostró que la producción industrial acumuló una baja del 3,1% en los primeros cinco meses del año y que 14 de los 16 sectores manufactureros registraron caídas interanuales, reflejando que la recuperación sigue siendo desigual entre las distintas actividades económicas.