La inflación de octubre habría vuelto a ubicarse cerca del 2%, según las estimaciones de distintas consultoras privadas. Las proyecciones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaron entre el 1,8% y el 2,1%, después del 1,9% registrado en septiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato oficial el próximo 12 de noviembre. Mientras tanto, los relevamientos privados señalaron que los productos estacionales y los alimentos tuvieron incidencia en el comportamiento de los precios.

Qué estimaron las consultoras

La Fundación Libertad y Progreso y Equilibra calcularon una inflación mensual del 1,8%, mientras que EconViews estimó un 1,9%. Por su parte, Analytica, Invecq y C&T ubicaron sus proyecciones en torno al 2%, y Eco Go presentó el cálculo más elevado, con un 2,1%.

El relevamiento de precios minoristas de C&T para el Gran Buenos Aires registró un incremento mensual del 1,9%, el mismo nivel que en septiembre. Las diferencias entre las mediciones muestran que las estimaciones privadas todavía mantienen un rango acotado para el décimo mes del año.

El impacto de los alimentos

Los alimentos volvieron a tener incidencia en el índice general durante octubre. Según C&T, el rubro alimentos y bebidas registró un aumento del 1,9%, con influencia de las subas de frutas y verduras.

En tanto, LCG informó que los precios de alimentos y bebidas acumularon ocho semanas consecutivas de aumentos. En la cuarta semana de octubre, la variación fue del 0,2%, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el 2,7%.

El dato que publique el Indec permitirá conocer la variación definitiva del mes y establecer si la inflación logró mantenerse en niveles similares a los de septiembre.