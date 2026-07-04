La inflación del mes de junio en Argentina sería menor al 2%

Argentina se prepara para conocer un nuevo dato sobre el costo de vida que podría marcar un cambio significativo en la economía local. Según las previsiones de diversos analistas y el propio Poder Ejecutivo, el Índice de Precios al Consumidor del mes de junio habría logrado situarse por debajo del 2% mensual. Esta cifra representaría el registro más bajo de los últimos nueve meses, consolidando un proceso de caída constante que se inició tras el pico de tres coma cuatro por ciento detectado en marzo.

El vocero presidencial Adrián Ravier fue el encargado de transmitir la visión oficial sobre esta dinámica de precios. Durante su contacto inicial con la prensa tras asumir su cargo, el funcionario manifestó que la inflación del sexto mes del año rondaría el 1,9%.

En ese marco, Ravier analizó la situación actual y afirmó que “los números de inflación han sido buenos. A ver si podemos romper esta inercia”, destacando que el principal reto del equipo económico es reducir la resistencia de los precios a bajar.

Desde el sector privado, las consultoras coinciden en este diagnóstico optimista con cifras que oscilan entre el 1,8% y el 1,9%. Firmas como Analytica y la Fundación Libertad y Progreso sitúan el indicador en uno coma ocho por ciento, mientras que Eco Go, Equilibra y C&T Asesores Económicos proyectan un uno coma nueve por ciento.

Para Iván Cachanosky, especialista de Libertad y Progreso, este fenómeno se explica por el endurecimiento de la política monetaria de los meses previos, cuyos resultados son más visibles desde mayo.

Al observar el comportamiento interno del índice, se nota una realidad dispar entre los rubros. El sector de indumentaria ayudó a contener la suba general con una caída del 0,9% debido al adelantamiento de las liquidaciones estacionales.

También influyeron la estabilidad en los cortes de carne y la baja en el valor de las frutas. Sin embargo, estas disminuciones fueron compensadas parcialmente por alzas en verduras, tabaco y servicios públicos. Además, el transporte sufrió un incremento del 15% en el boleto de tren y el rubro vivienda se vio afectado por las paritarias de los encargados de edificios.

A pesar de la mejora en las variables macroeconómicas, algunos expertos sugieren cautela sobre el futuro inmediato. Desde la consultora Eco Go, el economista jefe Sebastián Menescaldi advirtió que lograr una estabilidad definitiva en los precios podría demandar un período de hasta dos años adicionales. El veredicto final sobre si se logró perforar el piso del dos por ciento se conocerá el próximo jueves 10 de julio, cuando el organismo oficial publique el informe detallado de todo el país.