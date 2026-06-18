La inflación mayorista registró una suba de 2,5% en mayo y mostró una desaceleración respecto de abril, cuando había alcanzado el 5,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato representa una reducción de 2,7 puntos porcentuales frente al mes anterior y se produjo luego del impacto que había tenido la suba internacional del petróleo, vinculada al conflicto en Medio Oriente.

A pesar de la desaceleración, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) se ubicó por encima de la inflación minorista de mayo, que había sido del 2,1%.

De acuerdo con el informe oficial, el IPIM acumuló un incremento de 14,4% en los primeros cinco meses de 2026 y una variación interanual de 34,5%.

El avance de mayo estuvo impulsado por una suba de 2,5% en los productos nacionales y de 3,1% en los productos importados.

Dentro de los indicadores relevados por el Indec, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, registró un aumento de 2,7%. En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los precios de la producción local sin impuestos, también mostró una variación de 2,7%.

En el análisis acumulado del año, los productos nacionales exhibieron una suba de 15,1%, mientras que los importados avanzaron 5,5%. Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron petróleo crudo y gas, energía eléctrica y productos refinados del petróleo.

La comparación interanual mostró que los productos primarios aumentaron 48,8%, por encima de los productos manufacturados y la energía eléctrica, que registraron una variación de 31,2%.

El comportamiento del IPIM es seguido de cerca por el Gobierno nacional, ya que tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, han señalado en distintas oportunidades que la evolución de los precios mayoristas puede anticipar tendencias futuras en la inflación al consumidor.

Los datos de mayo reflejaron una menor incidencia de los factores externos vinculados al petróleo. De hecho, los productos refinados del petróleo registraron un aumento de 1,8%, por debajo del promedio general del índice.