La inflación mayorista de Estados Unidos aumentó 0,4% mensual en agosto, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este jueves. Se trató del mayor incremento mensual desde mayo y el resultado fue superior a lo que esperaba el mercado.

En la comparación interanual, el Índice de Precios al Productor (IPP) avanzó 5,4%, mientras que el indicador que excluye alimentos y energía subió 0,2% mensual y 4,6% interanual. El comportamiento de los precios de la energía fue uno de los factores que impulsó el aumento registrado durante agosto.

La mirada puesta en la Fed

El dato volvió a poner el foco sobre la Reserva Federal, que tendrá su próxima reunión los días 15 y 16 de septiembre. Algunos funcionarios de la entidad habían señalado que los informes económicos publicados durante esta semana podrían ser determinantes para definir el rumbo de las tasas.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, había advertido que el banco central todavía tiene trabajo por hacer si no puede comprobar que la tendencia subyacente de la inflación está mejorando de manera significativa. Un nuevo aumento del precio del petróleo en medio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán podría complicar todavía más el escenario.

A la espera del IPC

El informe del IPP se conoció un día antes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor. El consenso del mercado esperaba para el IPC una inflación interanual de 3,4%, igual que el mes anterior, y una suba mensual de 0,4%, por encima del 0,1% de julio.

En la medición subyacente, que excluye alimentos y energía, las previsiones apuntaban a una desaceleración interanual hasta 2,4%, desde el 2,5% previo. Para la comparación mensual se esperaba un avance de 0,2%, el mismo registro observado en julio.