La inflación mayorista registró una suba de 2,1% en agosto de 2026 respecto de julio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un incremento de 19,9% en lo que va del año y alcanzó una variación interanual de 29,8%.

El dato se ubicó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que durante agosto mostró una suba mensual de 1,7%. De esta manera, los precios mayoristas avanzaron 0,4 puntos porcentuales más que los precios minoristas durante el octavo mes del año.

El comportamiento del IPIM estuvo explicado principalmente por el aumento de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los bienes importados.

Entre los productos elaborados dentro del país, el petróleo crudo y el gas fueron los rubros con mayor incidencia sobre el nivel general, al aportar 0,71 puntos porcentuales a la variación mensual.

Los rubros que más impulsaron los precios

Los productos agropecuarios también tuvieron un peso significativo y aportaron 0,25 puntos porcentuales al índice. En tanto, los alimentos y bebidas sumaron 0,17 puntos.

A ellos se agregaron los productos refinados del petróleo, con una incidencia de 0,14 puntos porcentuales, y los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,10 puntos.

El desempeño de estos sectores explicó buena parte de la variación registrada durante agosto y mostró una mayor presión sobre los costos mayoristas respecto del mes anterior.

El incremento de los bienes importados, que alcanzó 2,9%, también se ubicó por encima de la variación correspondiente a los productos nacionales y aportó presión adicional al índice general.

Inflación: otros indicadores también mostraron subas

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que mide la evolución de los precios sin considerar impuestos, registró un incremento de 2,3% durante agosto.

Dentro de ese indicador, los productos nacionales aumentaron 2,2%, mientras que los importados avanzaron 3,0%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también mostró una variación mensual de 2,3%.

En este caso, los productos primarios fueron los que presentaron el mayor incremento, con una suba de 4,6%. Los productos manufacturados y la energía eléctrica, en cambio, registraron un aumento conjunto de 1,3%.

Los precios mayoristas volvieron a superar a los minoristas

La diferencia entre el IPIM y el IPC volvió a poner el foco sobre la evolución de los costos en las primeras etapas de comercialización. Mientras la inflación al consumidor avanzó 1,7% en agosto, los precios mayoristas aumentaron 2,1%.

La brecha mensual fue de 0,4 puntos porcentuales y estuvo marcada especialmente por el desempeño de los productos vinculados al petróleo, el gas, el agro y los bienes importados.

Con los datos de agosto, la inflación mayorista acumula 19,9% durante 2026 y mantiene una variación de 29,8% frente al mismo período del año anterior.

El comportamiento de los precios mayoristas seguirá siendo uno de los indicadores a observar durante los próximos meses, debido a su incidencia sobre los costos de producción y comercialización de distintos sectores de la economía.