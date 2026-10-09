La inflación no bajará hasta marzo de 2027 según proyecciones de privados

Luego del 1,7% registrado en agosto, la economista Lucrecia Eterovich y los analistas Camilo Tiscornia y Hernán Letcher evaluaron si el Gobierno mantendrá la desaceleración de precios. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina, la medición no bajaría del 1,6% mensual al menos hasta marzo. La estimación mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado calculó un incremento del 1,9% para septiembre, acelerándose 0,2 puntos porcentuales.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la variación de precios alcanzó 1,8% en el noveno mes, con un aumento del 0,1 respecto a agosto. Los consultores privados estiman variaciones de 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre, 1,8% en diciembre, 1,6% en enero y febrero de 2027, y 1,7% en marzo. Esta trayectoria aleja el objetivo oficial de perforar la marca del 1% mensual a lo largo del año.

Desde la consultora Analytica prevén que la medición para el último trimestre superará el 1,5% debido al precio de la energía y factores internos. “Para 2027, el rol de las expectativas volverá a ser determinante, en particular sobre el precio del dólar”, indicaron desde la firma. Consideran que un avance mensual inferior al 2% resultaría positivo bajo el contexto macroeconómico actual.

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, explicó que la cifra de 1,6% sirve como referencia sin llegar a considerarla un piso definitivo. “Puede ser que el 1,6% aparezca como una referencia, no sé si lo tomaría como un piso porque puede haber temas de estacionalidad que algún mes te puede jugar a favor”, sostuvo Tiscornia. El economista remarcó la importancia de observar la evolución de la carne y las frutas.

Por su parte, el director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, analizó los datos frente al proyecto de Presupuesto 2027, que pauta una suba anual del 18% equivalente a 1,4% mensual. “La inflación no va a arrancar con cero y encuentran una resistencia en la dinámica de la inflación que se mueve entre 1 y 2%”, afirmó en conversación con Infobae. Además, agregó: “En la Argentina, mayoritariamente, el precio se forma por el lado de los costos y sobre el que se aplica un margen”.

Durante el CFO Summit 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la trayectoria descendente de los precios desde el inicio de la gestión. “Estamos en un proceso de desinflación muy importante, pasamos de una inflación que era del 1,5% diaria cuando llegamos a más o menos el mismo guarismo a nivel mensual”, afirmó durante el evento. El funcionario remarcó que lograr estándares internacionales demandará tiempo.

En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda ratificó el rumbo adoptado por el equipo económico nacional. “No tenemos ninguna duda de que, si seguimos con esta política, lo vamos a lograr y esto es esencialmente lo que es mejor para toda la sociedad”, expresó el ministro Luis Caputo.