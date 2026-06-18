A pocos días de su lanzamiento, la nueva intersindical sanjuanina comenzó a recibir las primeras críticas desde sectores gremiales que participaron de la convocatoria, pero que aún no están dispuestos a integrarse formalmente al espacio.

Uno de los planteos más claros llegó desde Adicus, el gremio que representa a los docentes universitarios. Su secretario general, Jaime Barcelona, aclaró que la presencia de integrantes de la organización durante el acto de presentación no implica una adhesión institucional al nuevo armado.

“Enviamos algunos integrantes del gremio al lanzamiento, pero eso no marca que estemos activos en la organización”, sostuvo Barcelona. Además, explicó que la convocatoria resultó positiva porque permitió reunir distintos reclamos, aunque remarcó que todavía observan con cautela la evolución del espacio.

“La convocatoria fue buena porque era una manera de unir las luchas, pero no queremos sumarnos a otras intenciones, por eso estamos viendo qué rumbo toman”, agregó.

Las diferencias también fueron planteadas por Daniel Durán, referente de Apunsj, el gremio que nuclea a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Si bien evitó confrontar directamente con la nueva estructura, dejó en claro que la CGT sigue siendo el ámbito natural para canalizar las discusiones sindicales.

“Esto es parte de una puja de sectores que no están en la CGT y nosotros no somos orgánicos, por eso las diferencias las discutimos puertas adentro”, afirmó Durán.

El dirigente incluso fue más allá al destacar el peso de la central obrera en el actual contexto económico y laboral. “Somos conscientes de que la CGT es la única que está en condiciones de dar batalla contra lo que sufren los trabajadores”, señaló.

Las declaraciones se producen luego de que el sábado se presentara formalmente la intersindical, una estructura que reúne a distintos gremios y organizaciones sindicales de la provincia. El nuevo espacio surgió con la intención de coordinar acciones comunes frente a las problemáticas que atraviesan los trabajadores sanjuaninos.

Sin embargo, desde su nacimiento quedó marcada por una ausencia de peso: la conducción de la CGT San Juan. Entre los gremios que no participaron figuran la Uocra, liderada por Eduardo Cabello, y UPCN, conducida por José “Pepe” Villa, dos de las organizaciones con mayor influencia dentro del sindicalismo provincial.

La aparición de esta nueva estructura abre además interrogantes sobre su relación futura con la central obrera. Mientras sus impulsores buscan consolidar una agenda propia, algunas organizaciones ya comenzaron a marcar distancia y a reivindicar el papel de la CGT como principal herramienta de representación de los trabajadores, dejando al descubierto las primeras tensiones dentro del movimiento sindical sanjuanino.