La previa de la final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo a las tradiciones del equipo nacional. La selección argentina mantuvo su costumbre y realizó un asado en la concentración, con la participación de futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes. El video con la intimidad del evento fue publicado en la cuenta oficial de X de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Lautaro Martínez.

El registro audiovisual, compartido horas antes del duelo decisivo ante España en Nueva York, abrió con una escena que ya se volvió marca registrada del plantel: Lautaro Martínez llamó a la cámara, enfocó su celular y la música comenzó a sonar. La canción elegida para esta ocasión fue “Tierra de Campeones”, de La T y La M, un tema que acompaña a la delegación desde el inicio del torneo y que se transformó en parte de la banda sonora de la convivencia.

En las imágenes, otro clásico de la concentración: Giuliano Simeone recibió un corte de carne y, tras probarlo, realizó un gesto de aprobación con la mano, una postal que se repitió en varias de las celebraciones del equipo durante el certamen. El Dibu Martínez también se mostró presente, con la frase “este es el corte”, mientras muestra un pedazo de carne recién sacado de la parrilla ante la cámara.

El asado fue supervisado por Diego Iacovone, cocinero histórico de la selección, quien contó con la colaboración de jugadores como Martínez, el Dibu o el Chiqui Tapia.

La preparación de la parrilla quedó registrada en el video, donde también se observa al presidente de la AFA acomodando el carbón y participando activamente del evento, una costumbre que siguió durante toda la estadía del equipo en Estados Unidos.

El Chiqui Tapia condujo el armado del asado para el plantel.

La publicación de Tapia en X incluyó la frase: “Argentino hasta los huesos. Y sí, hubo asado con la banda”, acompañando las imágenes de la jornada. La AFA trasladó aproximadamente 500 kilos de carne a suelo estadounidense para sostener este ritual a lo largo del campeonato.

En cada uno de los asados realizados durante el Mundial, figuras como Nicolás González, Alexis Mac Allister, y parte del cuerpo técnico se sumaron a las tareas de la parrilla o acompañaron la preparación.

El video difundido en la previa de la final no solo mostró la preparación de la comida, sino también la importancia del asado como espacio de encuentro. Los cortes elegidos incluyeron asado de tira, vacío, entraña, chorizos y provoletas, entre otros, todos trasladados desde Argentina y preparados según las preferencias del grupo.