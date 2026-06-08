Tras el devastador siniestro que afectó a la Planta de Tecnologías Ambientales (PTA) el domingo 26 de abril, su director, Sergio Cigana, confirmó en diálogo con DIARIO HUARPE que, si bien todavía no se ha determinado si los autores pertenecen al ámbito interno o externo de la planta, la investigación judicial se encuentra en una etapa activa para identificar fehacientemente a los responsables materiales e intelectuales. "Esperamos dar con él o los responsables de este hecho", subrayó el director, destacando el "muy buen trabajo" que están realizando las áreas de investigación, aunque aclaró que aún no existe una fecha cierta para la finalización de las pesquisas.

Un incendio intencional

Vale recordar que el incendio, que comenzó alrededor de las 11:00 de la mañana en el predio de Calle 5 y Pellegrini en Rivadavia, mostró desde el inicio comportamientos "antinaturales". Las pericias en la planta indicaron que las llamas se activaron de forma simultánea en tres focos distintos sin conexión física entre sí, lo que descarta cualquier posibilidad de propagación natural por viento o chispas. Además, se resaltó la dificultad técnica de que materiales compactados como el cartón y el plástico en fardos se enciendan accidentalmente, ya que la falta de oxígeno en su interior requiere un esfuerzo deliberado y tiempo para que la combustión se estabilice.

Un impacto millonario y el inicio de la recuperación

Desde el punto de vista financiero, el golpe ha sido de una magnitud considerable. Se estima que las pérdidas materiales rondan los $60.000.000, afectando principalmente a más de 100 toneladas de cartón prensado, además de fardos de aluminio, plástico, PVC y tergopol. Lo más lamentable para la gestión es que gran parte de este material ya tenía compromisos de venta pactados con empresas de provincias vecinas como La Rioja, Mendoza y San Luis.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, el director del PTA destacó la capacidad de respuesta y la resiliencia del equipo de trabajo. "El domingo fue un incendio y el lunes ya estábamos trabajando", afirmó Cigana, explicando que se retomaron de inmediato las tareas normales de recuperación de material, en paralelo con las labores de limpieza profunda en la zona afectada del patio de acopio para asegurar que no quedaran brasas ocultas.

Incluso en el marco de la crisis, la planta ha logrado mantener su operatividad comercial. Según reveló el funcionario, durante la semana pasada se concretó una venta de material recuperado y ya se cuenta con nuevas resoluciones de venta para la presente semana. "Afortunadamente, dentro de todo lo malo, seguimos trabajando y recuperando material para contribuir al ambiente", señaló con optimismo.

Hacia una verdadera economía circular

Más allá del incidente y la búsqueda de culpables, el director del PTA aprovechó para reafirmar el compromiso de la institución con la economía circular. En el marco de diversas acciones ambientales, Cigana enfatizó la importancia de la comunicación directa con los municipios y las empresas privadas, que son los principales generadores de residuos en la provincia.

El foco de la gestión continúa puesto en la separación de residuos en origen, un paso que Cigana considera fundamental para que el proceso en la planta sea verdaderamente eficiente. Al coordinar que los desechos lleguen ya clasificados, se optimiza la recuperación y se fortalece el ciclo productivo de los materiales reciclables. "Seguimos trabajando desde el comienzo de la gestión para que la separación en origen nos permita contribuir de forma real a la economía circular y al cuidado del entorno sanjuanino", concluyó el funcionario.