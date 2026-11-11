Un momento de tensión se vivió este miércoles 11 de noviembre durante la audiencia de formalización de la causa por el Acueducto Gran Tulum. La jueza de Garantías Mónica Lucero interrumpió la exposición de los elementos de prueba para llamar la atención al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, a quien le exigió que guardara silencio.

El episodio ocurrió mientras la Fiscalía enumeraba documentación incorporada a la investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones de la obra.

Tras solicitar reiteradamente que cesaran las interrupciones, la magistrada se dirigió directamente a Uñac: "Discúlpeme, y con todo respeto, me dirijo particularmente a usted. En su carácter de senador, no está ajeno al poder de disciplina de una audiencia judicial".

Lucero reforzó el llamado de atención al señalar: "Le he pedido en reiteradas oportunidades silencio y sigo haciéndolo. Gracias".

La intervención dejó en evidencia la tensión que atravesó parte de la jornada, marcada por interrupciones y pedidos de la magistrada para que se respetara el desarrollo de la audiencia.

Luego del episodio, la Fiscalía continuó con la presentación de los elementos de convicción contra los investigados por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum.