La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exfuncionario Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo tras la difusión de los videos en los que aparece Jesica Cirio junto a fajos de dólares. A raíz de ese material, el juez interviniente ordenó allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a la conductora y a su expareja para recolectar pruebas que permitan avanzar con la causa.

Según informó MDZ, efectivos de Gendarmería Nacional participaron de los procedimientos realizados por orden judicial. Las medidas fueron dispuestas luego de que las imágenes tomaran estado público y despertaran nuevas sospechas sobre el origen de los fondos exhibidos en las grabaciones.

Durante los allanamientos, los investigadores habrían encontrado dinero en moneda extranjera y otros elementos de interés para la causa. Entre ellos, una sustancia en polvo que fue secuestrada para ser sometida a análisis periciales y determinar su composición. Por el momento, las autoridades no difundieron los resultados de esos estudios ni realizaron conclusiones sobre el hallazgo.

La incorporación de los videos al expediente judicial ya había sido solicitada en el marco de la investigación patrimonial sobre Insaurralde. Los fiscales buscan establecer si el dinero que aparece en las imágenes guarda relación con bienes o movimientos económicos que no figuran en las declaraciones analizadas hasta el momento.

Las filmaciones, difundidas en los últimos días, muestran a Cirio en un vestidor junto a importantes cantidades de dólares almacenadas en bolsas transparentes. El material generó un fuerte impacto político y mediático, además de abrir una nueva línea de investigación dentro del expediente principal.

Por su parte, la conductora sostuvo públicamente que las imágenes fueron obtenidas de manera ilegal y denunció intentos de extorsión vinculados a ese material. También afirmó que colaborará con la Justicia y rechazó cualquier acusación relacionada con actividades ilícitas. Mientras tanto, la causa continúa avanzando con nuevas medidas probatorias y peritajes sobre los elementos secuestrados.

Los resultados de los análisis y de las pericias patrimoniales serán determinantes para establecer si existen elementos suficientes para profundizar las imputaciones o ampliar el alcance de la investigación que mantiene bajo la lupa al exjefe de Gabinete bonaerense y a su entorno más cercano.