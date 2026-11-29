La investigación judicial contra Lázaro Báez en Río Gallegos ingresó en una nueva etapa, centrada en el análisis de escuchas telefónicas, documentos y dispositivos electrónicos secuestrados durante distintos allanamientos. La causa busca determinar si el empresario habría dirigido desde la cárcel una estructura destinada al presunto lavado de dinero mediante la explotación de bienes alcanzados por órdenes de decomiso.

El expediente quedó bajo la órbita del fiscal Julio Zárate, quien contará con un plazo de hasta dos años para desarrollar la investigación penal preparatoria. La decisión fue autorizada por el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez, debido a la complejidad del caso y la cantidad de medidas pendientes.

La imputación provisoria alcanza a 16 personas distribuidas en dos expedientes conexos: uno relacionado con el presunto manejo y lavado de activos vinculados al patrimonio de Báez y otro con una supuesta organización de narcotráfico.

Qué pruebas deberá analizar la Fiscalía

Uno de los puntos centrales serán las comunicaciones telefónicas que, según la hipótesis de la acusación, podrían demostrar contactos de Báez desde prisión con personas de su entorno para dar instrucciones sobre estancias, alquileres, contratos, personal y movimientos de dinero.

Gendarmería Nacional tendrá a su cargo las pericias de los audios. Los especialistas deberán identificar las líneas utilizadas, establecer fechas y horarios y realizar comparaciones de voces con registros obtenidos bajo control judicial.

También se analizarán teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. La extracción forense comenzará el 2 de diciembre y permitirá revisar conversaciones, fotografías, videos, archivos y documentos digitales.

A esto se suma una importante cantidad de documentación en papel, entre contratos, anotaciones contables, acuerdos de arrendamiento y registros societarios relacionados con Austral Agro S.A. y distintas estancias.

Qué pasará con las estancias

Otro aspecto relevante de la causa es la administración de los establecimientos Alquinta y La Entrerriana. El juez dispuso que el Gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, quede a cargo de la gestión operativa de ambos campos.

La medida busca preservar los inmuebles, el ganado y la actividad productiva mientras avanza la investigación. El esquema tendrá vigencia inicial hasta el 30 de abril de 2028 y contará con la intervención de un coadministrador judicial.