La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una jornada decisiva en los tribunales de Estados Unidos. Este jueves, el Gran Jurado de la Corte Federal del Sur de Florida analizará la declaración de un testigo clave y las pruebas recolectadas durante once meses de investigación para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una causa penal.

La pesquisa se centra en presuntos movimientos irregulares de fondos entre la AFA y la empresa TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni, en el marco de un expediente que comenzó en el ámbito comercial.

Si el Gran Jurado considera que las evidencias son consistentes, la Justicia estadounidense podría quedar habilitada para iniciar, por primera vez, un proceso penal contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

El testigo y la documentación requerida

Aunque desde la sede de la AFA negaron que el gerente de Comercialización y Marketing, Leandro Petersen, haya sido citado a declarar en Miami, fuentes judiciales sostienen que es el testigo convocado y que deberá presentar documentación considerada relevante para la investigación.

Entre los elementos requeridos figuran contratos, correos electrónicos, registros contables y extractos bancarios relacionados con TourProdEnter, además de comunicaciones mantenidas entre Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero, señalado en el expediente como presunto testaferro.

La causa fue impulsada por el agente FIFA Guillermo Tofoni a raíz de la comercialización de partidos amistosos de la Selección argentina. Por el momento, Tapia y Toviggino no se encuentran formalmente imputados en una causa penal.

Qué es una "deposition"

La audiencia prevista para este jueves corresponde a una deposition, una figura habitual del sistema judicial estadounidense utilizada durante la etapa de producción de pruebas en procesos civiles y comerciales.

En este procedimiento, los testigos prestan declaración bajo juramento ante los abogados de las partes y un taquígrafo judicial, sin la presencia obligatoria de un juez. El objetivo es reunir pruebas, evaluar la solidez de los planteos de cada parte y evitar sorpresas en un eventual juicio o facilitar un acuerdo entre los involucrados.

La decisión que adopte el Gran Jurado tras analizar el material presentado será determinante para establecer si la investigación continúa en el plano penal o permanece circunscripta al litigio comercial.