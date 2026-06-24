El Poder Judicial de San Juan incorporó 16 nuevos asistentes de inteligencia artificial a la plataforma JusticIA, una herramienta desarrollada por la Corte de Justicia a través de la Dirección de Informática. Con esta ampliación, el sistema alcanza un total de 26 aplicaciones creadas específicamente para asistir en tareas técnico-jurídicas de distinta complejidad, destinadas al trabajo cotidiano de magistrados, funcionarios y agentes judiciales.

La incorporación representa un nuevo paso en el proceso de modernización tecnológica que viene impulsando la Justicia provincial. Las nuevas herramientas fueron diseñadas para intervenir en diferentes instancias de la actividad judicial, facilitando el análisis de documentación, la revisión de expedientes y la elaboración de distintos tipos de actuaciones procesales. El objetivo es optimizar tiempos de trabajo, reducir tareas repetitivas y mejorar la gestión interna de las causas.

Entre los asistentes incorporados se encuentran sistemas destinados al análisis de formularios, solicitudes de protección, control fiscal, control de agravios y procesos sucesorios. También fueron desarrolladas herramientas para la elaboración de declaratorias de herederos, la adecuación de oficios judiciales, la confección de certificaciones para cámaras de apelaciones y la valoración de prueba testimonial.

A su vez, la plataforma suma aplicaciones especializadas para la generación de tablas de marcadores genéticos, la elaboración de proyectos de sentencias vinculadas con la Ley de Contrato de Trabajo y convenios colectivos, así como recursos orientados a la gestión de quejas judiciales y la elaboración de relaciones introductorias de causas.

Mayor eficiencia en el análisis de expedientes

Las nuevas funcionalidades permiten asistir en el control de requisitos procesales, el análisis de documentación judicial y la generación de borradores técnicos que luego son revisados por los operadores judiciales. También facilitan la búsqueda de jurisprudencia y doctrina, contribuyendo a agilizar tareas que demandan un importante volumen de tiempo dentro de los tribunales.

Además, algunas de las herramientas fueron diseñadas para brindar apoyo técnico especializado al Laboratorio Forense, ampliando el alcance de la inteligencia artificial a áreas que requieren tratamientos documentales y análisis específicos.

Accesibilidad y lenguaje claro

Dentro de las incorporaciones también se destacan los asistentes orientados a fortalecer la accesibilidad en la comunicación judicial. Entre ellos figuran aplicaciones destinadas a promover el uso de lenguaje claro en resoluciones y sentencias, así como herramientas que incorporan criterios vinculados a la discapacidad y a la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

Estas funcionalidades buscan favorecer una comunicación más comprensible para la ciudadanía y contribuir a que las resoluciones judiciales resulten más accesibles para quienes interactúan con el sistema de justicia.

Una política tecnológica consolidada

La plataforma JusticIA fue implementada oficialmente el 3 de noviembre de 2025 mediante el Acuerdo General N° 85/2025 y el Acuerdo de Superintendencia N° 88/2025. Su puesta en marcha posicionó a San Juan entre las provincias que avanzaron en la regulación y aplicación de inteligencia artificial dentro del ámbito judicial.

El desarrollo de estas herramientas tiene antecedentes en los proyectos impulsados por la Corte de Justicia desde 2024, cuando comenzaron los trabajos para incorporar sistemas automatizados en procesos de ejecuciones fiscales. La expansión actual consolida esa estrategia y amplía el uso de la inteligencia artificial a múltiples áreas, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y acompañar la transformación digital del servicio de justicia.