El Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan se convirtió este viernes en el escenario de una experiencia jurídica inédita para la provincia. En un clima de expectativa académica, estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad de Congreso participaron de un simulacro de juicio por jurados populares que recreó, con rigor procesal, el funcionamiento de un debate oral real.

El ejercicio se estructuró a partir de un caso ficticio de alta complejidad: un crimen ocurrido en un hotel alojamiento que involucraba a dos sospechosos, Juan José Bautista y Silvia Suárez. A lo largo de la jornada se reprodujeron todas las etapas del proceso penal, desde la apertura de alegatos hasta la producción de prueba, testimonios y pericias. El objetivo central fue que un jurado integrado por ciudadanos en rol de simulación evaluara la evidencia para emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia.

Estudiantes participan de un simulacro de juicio por jurados en la UNSJ

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, explicó a DIARIO HUARPE que la actividad forma parte de un proceso de formación institucional destinado a difundir el funcionamiento del juicio por jurados y generar interés en su futura implementación.

Daniel Olivares Yapur, presidente de la Corte de Justicia.

En ese sentido, recordó que el instituto está previsto en la Constitución Nacional y en el Código Procesal Penal de San Juan, aunque en este último caso su aplicación se encuentra suspendida hasta que una ley provincial lo reglamente.

El magistrado destacó además el rol central de la ciudadanía en este sistema judicial: “La decisión del jurado popular es la decisión del soberano, que es el pueblo en la República Argentina. Y eso le da una trascendencia fundamental dentro de las instituciones jurídicas”, señaló.

A diferencia del modelo tradicional, el juicio por jurados se aplica en causas penales de mayor gravedad, como los homicidios agravados. En esos casos, ciudadanos sorteados del padrón electoral son quienes determinan los hechos, siempre bajo la dirección técnica de un juez profesional.

Futuros abogados recrearon un juicio por jurados en San Juan.

Para Olivares Yapur, este tipo de instancias permite avanzar en un cambio cultural dentro del sistema judicial: “Buscamos crear conciencia sobre la importancia de que el pueblo participe en la decisión jurisdiccional del Poder Judicial”, sostuvo.

La iniciativa será coordinada por los jueces del Tribunal de Impugnación Ana Lía Larrea, Daniel Guillén, Maximiliano Blejman y Benedicto Correa. Este simulacro es el corolario final tras el ciclo de Conversatorios sobre Juicio por Jurados Populares en San Juan que reunió a operadores del sistema de justicia, abogacía y estudiantes avanzados en el que también coorganizaron el Ministerio Público de la Defensa; Colegio de Magistrados y Funcionarios; Fiscalía de Estado; Foro de Abogados; Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas junto a las tres casas de altos estudios antes mencionadas.

La jornada no solo permitió a los futuros abogados desempeñar los roles de fiscales, defensores y jueces en un entorno controlado, sino que también abrió un espacio de reflexión más amplio sobre un modelo de justicia participativa que ya se implementa en otras jurisdicciones del país y que podría debatirse en San Juan en el futuro.